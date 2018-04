Kupte si dovolenou se slevou na Holiday World

Doprovodný program Holiday World 2005, určený pro veřejnost SOBOTA 19. února 10.00 Šimpanzí svět Jane Goodall: Návrat do Gombe (pražská premiéra dokumentu světoznámé anglické primatoložky; po projekci beseda)

11.30 Odkrytá tvář Indie: pohled do vnitřního světa indického subkontinentu (odkryté rituály a zázračná moc svatých mužů) - diapozitivy, beseda

12.30 Miroslav Zikmund na Srí Lance: Sloni žijí do sta let

13.30 Miloslav Stingl: Světové sexuální rituály - projekce filmu, beseda

14.30 Miroslav Náplava: 100 let od narození českého velikána Eduarda Ingriše - diapozitivy, beseda

15.00 Novou cestou na nejslavnější vrchol světa: objevná expedice na Mount Everest - beseda, diaprojekce výstupů na osmitisícovky Makalu a Lhotse

16.00 Odpoledne s National Geographic: Češi v Antarktidě

17.00 Jiří Kolbaba: Omán, Pohádka tisíce a jedné noci - diashow NEDĚLE 20. února 10.00 Projekce reportáží České televize Objektiv - slavnostní křest výběrové videokazety

11.00 Miroslav Šebela: Obří želvy a záchrana Galapág - projekce filmu, diapozitivy, beseda

12.00 Milan Vodička: Thajsko - Peklo v ráji - diapozitivy, beseda

13.00 Steve Lichtag: Tanec modrých andělů - Každý sní svůj sen; křest DVD s filmem, projekce filmu, beseda

14.00 Richard Jaroněk: Napadení velkým bílým žralokem - diapozitivy, beseda

15.00 Losování soutěží

15.20 Rudolf Švaříček: Koruna planety