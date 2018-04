Kupole nad Berlínem

A právě na to shlížení moderní doba pamatovala. Na střeše historické budovy, do níž se teprve nedávno přesunul německý parlament, vyrostla postmoderní skleněná kopule s ocelovou kostrou. Reichstag je na nové století připraven víc než důstojně. Lidé stojí trpělivě každý den dlouhé fronty před vchodem do parlamentu.

Od rána do noci tu mohou (zdarma) vstoupit do historických zdí, které skrývají moderní výtahy, jež vyvezou turisty i místní daňové poplatníky po nezbytné bezpečnostní prohlídce na střechu. Tam může návštěvník s otevřenými ústy až do konce zavírací doby chodit kolem kupole, vlézt do ní a po rampě vystoupat ke jejímu vrcholu do výšky asi sta metrů, zase slézt dolů a prohlédnout si stálou fotografickou výstavu z historie Reichstagu, která je zároveň moderní historií Německa. Kdo se nemůže pohledu na kupoli či Berlín ze střechy mohutné budovy nabažit, může se posílit v restauraci přímo na střeše parlamentu. Berlín leží v rovině, takže zástavba mizí do dálky.

V bezprostřední blízkosti se zatím mohutně staví "nový Berlín" - budovy kanceláří pro poslance, futuristická budova kancléřství a pod lešením a zahalena obrovskou plachtou se na nové století připravuje legendární Braniborská brána. Kupole přitahuje pozornost už z dálky. Systém zrcadel osvětluje přirozeným světlem zasedací sál parlamentu a kupole je zároveň součástí velmi důmyslného systému ventilace. I když je Reichstag tradičním symbolem německé jednoty, pro mnoho mladých Evropanů se stal v devadesátých letech i symbolem uměleckým či extravagantním.

Velký ohlas totiž vyvolalo zabalení celé budovy do plátna bulharským umělcem Christem v červnu 1995. Po tomto happeningu, který do Berlína přilákal řadu turistů, začala podle plánů britského architekta Normana Fostera odvážná rekonstrukce, která z původní budovy zachovala jen obvodové zdi a rohové věžičky. Vnitřek je ze skla a oceli, stejně jako kupole, již si rázem oblíbili turisté i samotní Berlíňané. Ti vám při návštěvě jejich města nabídnou mezi prvními atrakcemi právě návštěvu Reichstagu. Zvláštní podívaná je i večer, kdy se město halí do tmy a postupně rozsvěcuje. Dlouhých front se není třeba bát. Německá organizace funguje spolehlivě a těch pár minut čekání se za pohled na kupoli, z kupole a vedle kupole rozhodně vyplatí.