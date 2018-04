Kunětická hora mění otevírací dobu

14:31 , aktualizováno 14:31

S hodinovým zkrácením otvírací doby letos musejí počítat návštěvníci hradu Kunětická hora na Pardubicku. Brány této památky se jim tradičně otevřou již v dubnu, avšak až v 10:00, tedy o hodinu později než v minulosti. Důvodem je podle kastelána hradu Miloše Jirouška nový zákon upravující pracovní dobu. "Zkrácení návštěvní doby posunutím uzavírací hodiny by bylo nešťastné, rovněž jsme se vyhnuli zavedení poledních přestávek v návštěvnickém režimu, takže nikdo ze zájemců o prohlídku hradu by neměl být omezován či zdržován dlouhým čekáním," řekl Jiroušek. Hrad tak bude veřejnosti v dubnu a říjnu přístupný o víkendech a svátcích od 10:00 do 16:00, v květnu a srpnu denně mimo pondělí do 17:00 a v září o víkendech a svátcích do 17:00.