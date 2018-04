Kunejtra - muzeum zkázy

Jihosyrké město Kunejtra ležící na úpatí Golanských výšin mělo v roce 1967 sto padesát tisíc obyvatel. V šestidenní válce oblast bleskově obsadila izraelská armáda. Po šesti letech dosáhl při vyjednávání mezi oběma zeměmi tehdejší ministr zahraničí USA Henry Kissinger ústupek ze strany Izraele. Sýrie získala nazpět tenký pruh území pod Golany o rozloze 450 km čtverečních, včetně Kunejtry. Před svým odchodem Izraelci evakuovali z města zbylých 37 tisíc Arabů a srovnali ho se zemí dynamitem a buldozery.

Do města se dostanete jen na zvláštní povolení syrského ministerstva vnitra a jen s "průvodcem". Průvodce je ideově proškolený člověk, který celou cestu z Damašku do Kunejtry a zpět vyplachuje návštěvníkovi mozek. Jeho projev spatra působí celkem kompaktně až do chvíle, než dostanete tiskovou informaci o Kunejtře. V té chvíli zjistíte, že celý stoh papírů zná průvodce slovo od slova zpaměti.

Sýrie si stěžuje, že domov ztratily desetitíce lidí a nemůžou se už čtvrt století vrátit. Proč? Město a celá oblast zůstala zakonzervovaná ve stavu, v jakém ho opustili Izraelci a slouží jako ukázka "sionistické brutality a bezcitnosti". "Skvostem" je pak místní nemocnice s nápisem Golan Hospital Destroyed by Zionists (Golanská nemocnice zničená Sionisty). Průvodce návštěvníka poučí, že Izraelci budovu používali jako cvičnou střelnici. Na stěnách zvenku i zevnitř opravdu není deset centimetrů čtverečních bez děr po munici. Trošku vás ovšem zarazí, když uvidíte rozstřílený sedmiramenný svícen vyvedený na jedné ze zdí. A z hlediska nácviku střelby určitě není příliš výhodné střílet do zdi v místnosti. Zkrátka, všemu se dá možná trochu pomoct.

Do horního patra nemocnice se už nedostanete, tam má stanoviště syrská armáda. V budově jen o pár desítek metrů dál je stanoviště vojáků OSN. Pár set metrů na druhou stranu jsou izraelské pozice, dokonce na vlajce rozeznáte Davidovu hvězdu.

Jedinou funkční a opravenou budovou ve městě je správní centrum, které leží kousek od vjezdu do města. Za pozornost stojí místnost se zmenšeným modelem Kunejtry a okolí a vitrínami s dary politických návštěv spřátelených zemí. Mezi výpravnými publikacemi o Sovětském svazu a NDR nemůže oko přehlédnout vlajku Čs. lidové armády a knihu o Lidicích.

JAK SE DOSTANETE DO KUNEJTRY: Pouze se zvláštním povolení, které získáte na ministerstvu vnitra. Budovu najdete v Damašku poblíž Adnan al-Malky Square kousek od kuvajstké ambasády. Otevřeno je od neděle do čtvrtka, od 8 do 14 hodin. S sebou si vezměte pas. Povolení byste měli dostat do půl hodiny. Ale pozor: povolení platí jen vždy pro následující den! Taky se tu domluvíte, kde se sejdete s přiděleným "průvodcem" - bez něj Vás do Kunejtry nepustí. Mikrobusy odjíždění z nádraží Karnak, cesta trvá něco přes hodinu a přijde na dvacet syrských liber.