Ochutnejte Luhačovice na Food Festivalu 2014

Food Festival Luhačovice spojuje hned dva důležité aspekty povedených prázdnin, kvalitní jídlo a zdravý odpočinek. Kolem toho prvního se bude točit veškeré dění v areálu Luhapark 16. srpna od 10 do 20 hodin.



Festival je malým exkurzem do dějin luhačovického stravování od časů kuchyně na luhačovickém panství až po současnou lázeňskou gastronomii.



Pro ty odvážnější je nachystána ochutnávka kulinářských specialit u jednotlivých stánků místních hotelů. A protože k dobrému jídlu patří zákonitě také dobré pití, nebude v Luhačovicích chybět ani ochutnávka vín a míchané drinky.

V Luhačovicích na vás 16. srpna čekají kulinářské speciality místních hotelů.

Základními kameny programu budou ale komentovaná vaření šéfkuchařů jednotlivých zúčastněných hotelů a hned několik zajímavých soutěží, mezi něž patří třeba ta zjišťující, zda návštěvníci znají regionální názvy jídel.



Chybět nebudou ani doprovodné akce s tvořivými dílničkami, výstavou historických kuchařských knih a školou salsy. Vrcholem akce bude vyhlášení nejchutnější kuchyně Food Festivalu, které se uskuteční v 17 hodin.

Vstupenka na Food Festival stojí 300 korun – obsaženo v ní je 16 tzv. Resortíků, oficiální měny Food Festivalu, 60 korun vstupné a brožura.

Odpočiňte si v domovině léčivé Vincentky

Po dobrém jídle je třeba si pořádně odpočinout, k čemuž jsou lázně v Luhačovicích přímo stvořené. Neobvyklý ráz jim vtiskl architekt Dušan Jurkovič na přelomu 19. a 20. století, kdy zde podle jeho návrhů vyrostly stavby inspirované lidovou architekturou Valašska a Kysuce. Procházka městem, po promenádě i rozlehlým parkem vás jistě osloví svou neopakovatelnou atmosférou.

V některých Jurkovičových domech sídlí v dnešní době lázeňské hotely.

Ve čtvrtých největších lázních České republiky vyvěrá celkem 16 pramenů, z nichž šest je využíváno k pitným kúrám. Z těchto šesti veřejně přístupných je nejznámější Vincentka, jejíž jedinečnost tkvěla v tom, že až do roku 1991 byla jedinou místní léčivou vodou stáčenou do lahví.



Vincentka se využívá k léčbě onemocnění dýchacích cest, hlasivek, ale také při chorobách látkové výměny, žaludku či dvanácterníku. Kúra obnáší pití 250 – 350 mililitrů vody dvakrát denně na lačno po dobu 20 dní.

Nejznámějším pramenem Luhačovic je Vincentka, léčící nemoci dýchacích cest i choroby látkové výměny.

Při procházkách městem se nezapomeňte zastavit v Muzeu luhačovického Zálesí. Expozice s názvem Známé i neznámé Luhačovice vás seznámí nejen s národopisným regionem luhačovické Zálesí, ale také s rozvojem lázeňství a podobou města vyrůstajícího uprostřed venkova a lázní.



K vidění zde jsou lidové kroje, hrnčířské výrobky a fajánse, modrotiskové formy i nábytek a obrazy. Otevřeno je v muzeu po celý rok od úterý do neděle od 9 do 17 hodin, s polední přestávkou od 12 do 13 hodin. Vstupné stojí 40 korun.

Muzeum luhačovického Zálesí seznámí návštěvníky s kulturou tohoto národopisného regionu.

Luhačovice si zamiloval i Leoš Janáček

Jedním z pravidelných hostů nejnavštěvovanějšího lázeňského města na Moravě byl i skladatel Leoš Janáček, který se tam rád a pravidelně vracel nejen za odpočinkem, ale také pro inspiraci. V Luhačovicích vznikla část slavné Glagolské mše i nástin oblíbené opery Liška Bystrouška.



Pro ty, kteří se chtějí o městě i skladateli dozvědět něco víc, je připraven speciální turistický program Luhačovice – Janáčkův zdroj inspirace, umožňující poznat místa, kde skladatel pobýval, tvořil i odpočíval. Stezka návštěvníky zavede k pramenům, u nichž Leoše Janáčka potkávali lázeňští hosté údajně každé ráno i na další místa spojená s hudebníkovou osobou.

Luhačovice jako výchozí bod výletů

Pokud se zdržíte v Luhačovicích déle, určitě vyrazte na výlet do okolí. Necelou půl hodinu jízdy se nachází Zlín postavené podle amerického vzoru firmou Baťa. Obdivovat zde můžete funkcionalistickou architekturu, Jednadvacítku – jednu z prvních výškových budov v Evropě, muzeum bot i populární zoologickou zahradu.



Historie obuvnických závodů Baťa vás zavede do nedalekých Otrokovic, kde začíná tzv. Baťův kanál, historická vodní cesta měřící 52 kilometrů a spojující Otrokovice s Rohatcem.

Pokud se z Luhačovic vydáte na východ, dojedete po půl hodině do Valašských Klobouků, městečka se zachovalou lidovou architekturou a s muzeem řemesel. Kromě seznámení s dějinami kraje se v muzeu dozvíte více o soukenictví, barvířství a plátenictví, a prohlédnete si funkční tkalcovský stav v chodu.



Vydat se odsud můžete také na strážní hrad Brumov či na rozhlednu na Královci, odkud můžete obdivovat svahy Bílých Karpat.