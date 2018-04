Do Kutné Hory míří elegance na kolech

Slavná historie, těžba stříbra a skvostné památky ze seznamu UNESCO. To napadne většinu z nás při zmínce o Kutné Hoře. Ovšem milovníci historických vozidel si středočeské město oblíbili také kvůli mezinárodnímu závodu veteránů. Zvuk motorů, nádherné vyleštěné kapoty a napínavé jízdy čekají ve dnech 15. až 17. srpna návštěvníky Kutné Hory, kde se koná již VI. ročník Veteran rallye.

Veteran rallye a Srpnové hodování

Kutnohorský závod historických vozidel do vrchu Kaňk navazuje na tradici silničních klání, která se v stříbrném městě konala už od čtyřicátých let minulého století. Letošního ročníku Veteran rallye se mohou zúčastnit jenom automobily vyrobené do roku 1936 a o rarity není nouze.

Například Slováci se přihlásili do závodu s Holley motorovým kočárkem z roku 1895 a diváci se mohou těšit i na zapomenuté značky automobilů jako EMF 30 z roku 1912 či Ford T Canada 1915. Avšak o jejich účasti bude ještě rozhodovat Národní technické muzeum, které zhodnotí nejenom dobrý technický stav vozů, ale i originální vzhled.

Samotné závody do vrchu Kaňk budou mít čtyři soutěžní kola a první dvě odstartují v sobotu v 10 hodin z Loretánského náměstí. Zbývající dvě budou pokračovat v neděli, kdy budou známé i výsledky.



Na eleganci veteránů se ovšem můžou těšit i obyvatelé z okolí Kutné Hory. Organizátoři Veteran rallye i v letošním roce plánují spanilou jízdu historických vozů a předpokládaná trasa povede kolem rozhledny Bohdanka a Pančavského mlýna.

Návštěva Kutné Hory se během závodů vyplatí, protože na Palackého náměstí bude připraven bohatý doprovodný program. Odstartuje ho v sobotu ve 12 hodin skupina Farmáři, po nichž se představí blues rockový Night Fiction, populární YOYO band či známý zpěvák Janek Ledecký. Kromě toho se budou moci diváci zapojit do různých soutěží, zhlédnout dobovou módní přehlídku či parádní ohňostroj.



V neděli byste neměli vynechat kuchařskou show Jiřího Tégere a japonský sbor z Ósaky. Po celý víkend bude v Kutné Hoře probíhat stánkový prodej a program pro nejmenší návštěvníky.

Kutnohorská kocábka i Mozartova mše

Sobotní návštěvu Kutné Hory si můžete také zpříjemnit jedním z nejstarších festivalů country, trampské a folkové muziky. Kutnohorská kocábka v krásném prostředí parku pod Vlašským domem představí kapely jako Trampoty, Plavci či Blue Ground. Zahajovat místní festival bude již posedmnácté písnička Stará archa, známá spíš jako Kocábka, podle níž se festival jmenuje.

Naopak milovníky vážné hudby potěší vyvrcholení Mezinárodního hudebního festivalu Praha, klasika..., protože nedělní koncerty se odehrají právě v Kutné Hoře.



Nejdřív v 11 hodin zazní české a japonské písně v Katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele Sedlec a následně si budete moci vyslechnout Koncert japonských hostů na Palackého náměstí. Slavnostní závěrečný koncert festivalu bude patřit Mozartově Velké mši C moll v podání japonských a českých hudebníků, přičemž tóny světoznámé kompozice se budou rozléhat v chrámu sv. Barbory.

V chrámu svaté Barbory vyvrcholí v neděli Mezinárodní hudební festival Praha, klasika...

Kutná Hora – historie na každém kroku

Do gotické, původně pětilodní katedrály se vydejte ještě před koncertem, abyste měli možnost obdivovat galerii renesančních maleb, jedinečné sochy a oltáře.



Pokud vás spíš láká magická atmosféra chrámu, můžete do konce srpna zkusit noční prohlídku, která je spojena s hudebním vystoupením. Do konce prázdnin si večerní prohlídky můžete užít i ve Vlašském dvoře, někdejší české středověké centrální banky.



V kutnohorské mincovně se v 14. století razily pražské groše a dokonce se stala na jistou dobu i sídlem panovníka. Kromě královského paláce s nádhernou secesní výmalbou zde najdete i mučírnu ve sklepních prostorách.

Pro ty, kteří nemají pro strach uděláno, a mincovna byla pro ně jenom pohádka, navrhujeme noční prohlídku Kostnice v nedalekém Sedleci. Hřbitovní kaple je vyzdobena výhradně ostatky 40 000 zemřelých a najdete tu například lustr ze všech velkých lidských kostí nebo dekorace z lopatek či kyčlí. Po prohlídce si můžete odnést i nevšední suvenýr, a to kopii lebky v životní velikosti nebo její miniaturu.

Kostnice pod kostelem Všech svatých v Sedlci je vyzdobena ostatky celkem 40 000 zemřelých.