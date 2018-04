Noční prohlídky na hradě Švihov vás vystraší i rozesmějí

Oživené noční prohlídky na hradě Švihov jsou tou správnou rozlučkou s létem pro děti i dospělé. Zábavnou formou představí dějiny vodního hradu a pověsti, které ho opřádají. A že jich není na jedné z největších fortifikačních staveb v Česku málo.



Legendy o alchymistech, mouřenínovi, upálených řemeslnících a umučené dívce ale nebudou poslední tři prázdninové víkendy jen strašit. Jejich originální ztvárnění, které předvedou herci během nočních prohlídek, má především pobavit a rozesmát, proto je vhodné i pro ty nejmenší.

Prohlídky s názvem Zrnko pravdy se uskuteční v pohádkových hradních interiérech i exteriérech. Prim bude během všech tří víkendů hrát postava slavného majitele hradu Půty z Rýzmberka, který osobně návštěvníky celým příběhem provede. Hlavní program zpestří šermířská a taneční vystoupení.

Oživenými nočními prohlídkami vás provede Půta z Rýzmberka.

Noční prohlídky se konají ve dnech 15. a 16., 22. a 23., 29. a 30. srpna vždy od 18 hodin a potrvají zhruba 60 minut. Vzhledem k velkému zájmu doporučují pořadatelé rezervaci prostřednictvím webové stránky hradu. Vstupné stojí 200 korun pro dospělého. Za snížené vstupné návštěvníci zaplatí 150 korun a rodiny s dětmi mohou koupit vstupenku za 580 korun.

Po stopách Popelky kolem Švihova

Hrad z přelomu 15. a 16. století má co nabídnout i za denního světla. Kromě prohlídky hradních komnat či místní kuchyně a užitkových místností navštivte také kapli Nanebevzetí Panny Marie, která je nejlépe dochovaným gotickým prostorem na Švihově. Vynechat byste rozhodně neměli ani neobvyklou vyjížďku na pramici hradním příkopem či výstavu draků a drakobijců, která jistě potěší zejména ty nejmenší.

A pokud máte rádi pohádkový příběh Tři oříšky pro Popelku, vydejte se po stezce Po stopách Popelky na Švihově, která vás zavede na místa, kde se populární film natáčel. Můžete se tak podívat do sadu, kam Libuše Šafránková chodila za sovou Rozárkou, k rybníku, do něhož se převrhl kočár se zlou macechou a nevlastní sestrou Dorou, či konírnu, kde měla Popelka ustájeného koně Juráška. Celá trasa měří 9 kilometrů a vede z hradu Švihov do Meziboří a zpět.

Z hradu do zahrady i do města

Ani výlety do okolí Švihova vás nezklamou. Jen 10 kilometrů od hradní pevnosti naleznete Chudenice a v nich Americkou zahradu – arboretum z roku 1844, známé svou jedinečnou zachovalostí. Mezi dvěma sty různých dřevin vynikají především Douglasova jedle, vysazená roku 1824 a řadící se tak mezi tři nejstarší douglasky v Evropě, a liliovník tulipánokvětý celolistý, který je jediným svého druhu ve střední Evropě.



Kromě krásné přírody a klidu od moderního shonu má zahrada ještě jednu nespornou výhodu, vstupné sem je totiž zcela zdarma.

Pokud si ale přece jen ani během prázdnin trochu toho městského šumu neodpustíte, vypravte se do Klatov, jež dělí od Švihova stejná vzdálenost jako Chudenice. Brána Šumavy či město karafiátů jsou přezdívky tohoto malého města na jihozápadě země.



Kromě Bílé a Černé věže, z nichž se vám otevře výhled do dalekého okolí, byste měli navštívit také místní katakomby, kde jsou uloženy mumie mnichů, jejichž ostatky byly prouděním vzduchu vysoušeny a tím mumifikovány.



Máte-li rádi bájná zvířata, zastavte se v lékárně U Bílého jednorožce, kde mají právě roh legendárního tvora. Aspoň tomu věřili naši předkové. Dnes už sice víme, že onen roh je ve skutečnosti zub narvala mořského, prohlédnout si ho však v apatyce můžete i nyní a s ním také zdejší lékárenské muzeum. Otevřeno je denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin a vstupné stojí 40 korun.

Klatovská lékárna u Bílého jednorožce jako by vystoupila z pohádky.

A pokud vám během výletu budou chybět zvířátka, zastavte se na 15 kilometrů vzdáleném westernovém ranči v Podolí, kde nabízí vyjížďky na koních s průvodci i možnost ubytování. Vybrat si můžete z pomalých i rychlých vyjížděk. V koňském sedle můžete strávit hodinu i celý den.



V Podolí můžete zjistit, zda je opravdu nejkrásnější pohled na svět z koňského hřbetu.