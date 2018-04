Kuba oslavuje Lennona

"Není to formální dílo... Lidé, zamilovaní si budou moci sednout vedle něj, číst knihu. Je to klidný Lennon, bez démonů, sedící v parku, jako by pozoroval Havanu, jako by nás navštívil," řekl autor sochy José Villa Sobern.

Lennon, který nikdy na Kubě nebyl, je také námětem nové knihy, která na Kubě vyjde. Především se však má v pátek uskutečnit v Havaně velký koncert, na kterém bude dvacítka skupin zpívat skladby Beatles. Známý zpěvák kubánské revoluce Silvio Rodríguez bude dokonce zpívat Lennonovu píseň "Love" v angličtině, což bude na komunistické Kubě bezprecedentní jev.

Havana kupodivu není prvním místem v bývalém komunistickém bloku, která bude mít sochu britského hudebníka. Již před více než deseti lety byla podobná socha Johna Lennona vztyčena přímo v lůně tehdejšího sovětského impéria. Dodnes jen málokterý návštěvník malé vesnice na ukrajinsko-moldavské hranici Mogilev-Podolskij tuší, že bronzová socha horníka v místním parku vlastně není žádná součást oslavné balady na téma obyčejný sovětský člověk.

A přeci: Tlusté obroučky na nose kamenné postavy při bližším ohledání nejsou svářečskými brýlemi, ale obyčejnými lennonkami, a kahan v ruce sovětského úderníka je - při troše dobré vůle - stará dobrá šestistrunka.

A pro toho, kdo by byl stále ještě na pochybách, je připraven nápis v azbuce na kamenném soklu: Džon Lennon, davájtě šanc miru.

Jak se v době hluboké totality vzala socha britského hudebníka-volnomyšlenkáře na náměstí příkladné sovětské vesnice, dnes netuší ani místní obyvatelé. Prostě prý jednou přijeli z okresu a sochu postavili.