Kuba na kole: Jak jsem to v horách natřel ruským náklaďákům

Bodegas Kromě obchodů, kde se platí CUP (peso cubano) a koupit se v nich toho dá minimum, a obchodů za CUC, kde se zase dá koupit zboží z dovozu, fungují na Kubě tzv. bodegas. Kubánci mají dodnes lístkový systém a některé základní potraviny jsou na lístky. Bodegas jsou obecně výdejny, kde se vydává na lístek určité zboží, nejčastěji pečivo. Na první pohled se nijak neliší od jiných obchodů, je to prostě budka s otevřenými dveřmi. Když ale uvidíte Kubánce, kteří do obchodu přijíždějí s knížečkou a odjíždějí s pečivem, pak je to bodega. Jako cizinec tam nemá cenu chodit, nic vám neprodají.