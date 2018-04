Teď je čas poznat Kubu, jaká je, radí znalci. Už se to nebude opakovat

„Turistika, politika, ani vztahy se světem či USA se rozhodně nezmění ze dne na den,“ říká zkušený průvodce cestovní kanceláře SEN Ivan Strápek, který nyní už tři měsíce pobývá na Kubě. „Všechno je naplánované, moc rozdělená, funkce podchycené, pravidla nastavená, perestrojka v plném proudu. Putují sem zahraniční investice,“ dodává.

Kuba na katamaránu Na moři podél kubánského souostroví Los Canarreos

Co se ovšem stane, až jednou nebude vládnout ani Fidelův bratr Raúl Castro, je otázkou a jen těžko to lze domyslet.

Turistika je pro Kubánce prioritou, o tento zdroj příjmu by neradi přišli. „Právě teď je správný čas vyrazit a poznat Kubu od východu na západ takovou, jaká stále je. Tohle se už nikdy nezopakuje, je dobré být při tom a sledovat její přerod – možná k demokracii,“ říká průvodcův šéf Pavel Fellner.

Na „Ostrově svobody“ už dávno není socialismus, jako si ho pamatujeme z doby, kdy Fidel Castro pevně vládl Kubě. Stále je zde sice vláda jedné, komunistické strany, ale Kuba se už mění postupně od roku 2006, kdy se dočasným a od roku 2008 i oficiálním prezidentem stal Fidelův mladší bratr Raúl.

Turisté se tu pořád mohou zúčastnit prvomájového průvodu, kde se nalévá rum zdarma. A ještě měsíce a roky po smrti Fidela se budou lidé bát, zda opravdu zemřel a neobjeví se najednou ve dveřích s otázkou: „Co jsi to říkal?“

Památník na objednávku

Návštěvníků z celého světa přibývá, rostou ceny služeb a kapacita hotelů se stává nedostačující. Kuba je za posledních šest roků jednou z nejprodávanějších destinací i českých turistických kanceláří, jež se specializují na exotiku a zejména Karibik. „Na rok 2017 už jsme prodali 758 míst a nyní očekáváme, že zájem turistů poroste,“ doplňuje Fellner.

Padesát pět let byla drtivá většina Kubánců stejně chudá. To se teď bude rychle měnit.

Co se bude dít v nejbližších dnech a týdnech? „ Do 4. prosince bude na Kubě státní smutek: hudba nehraje nahlas, neoslavuje se, na některých místech se neprodává alkohol. To se ovšem netýká turistických hotelů,“ říká průvodce Ivan Strápek, který se na Ostrov svobody pravidelně vrací už pátým rokem.

Fidel Castro bude pochovaný na hřbitově v Santiagu. „Když jsem toto místo navštívil před třemi dny, všiml jsem si zahalené zelené konstrukce nalevo od hlavního vchodu. To bude zřejmě památník, který se tu buduje už měsíce a prý si ho zadal sám Fidel.“

Oficiální deník Granma v sobotu ráno nevyšel, objevil se až večer a velmi stručně. Jejich web měl technické problémy a nefungoval. „Jako by se všichni báli napsat, že Fidel Castro zemřel, aby se nakonec neukázalo, že to tak není,“ říká Strápek.

Kubánští studenti za Fidela truchlí:

VIDEO: Kubánští studenti truchlí za milovaného vůdce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mimo zlatou klec

Kuba bude podle znalců i nadále výjimečná. „Je a bude úžasné sledovat národ s ohromnou energií, jejich život ve městě i na vesnici. Tam člověk zažije nejlepší zážitky. Kuba totiž stále ukazuje svou pravou tvář těm, kteří opustí zlaté klícky rezortů a vydají se po stopách její historie, přírodních krás a hlavně autentické kubánské mentality. Kdo to udělá bude nadšen.“

Raúl Castro už roky připravuje svůj lid na Kubu bez Fidela. Pomalu ale jistě otevíral a otevírá ekonomiku, uvolňuje podnikání, pouští internet. To co bylo ještě před pár lety nepředstavitelné, se stává realitou. Spíš vyvstává otázka, co bude z Kuby bez Raúla.

„Už Fidel v polovině 90tých let pootevřel dvířka turismu. A Raúl si zas uvědomil, že Fidel je dobrý marketingový tah a dostal z něho maximum,“ říká další zkušená průvodkyně Katarína Lišková. „Dnes Raúl pochovává bratra a všechno se děje velmi rychle. Žádné zabalzamované tělo na veřejném místě pro pompézní rozloučení s národem. Bratrovým přáním prý bylo tělo zpopelnit,“ dodává.