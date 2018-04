Dvě stovky betonových dinosaurů. Kubánská odpověď na Jurský park

, aktualizováno

Tohle je jedna z největších kuriozit na ostrově svobody. Obrovské muzeum pod širým nebem vás přenese o sto milionů let proti proudu času. Jako chlapci ze Zemanovy Cesty do pravěku můžete vstoupit do světa velkolepých dinosaurů. Minimálně pro děti a fotografy je to mimořádný zážitek.