Kterak lyžovat, i když nepadá sníh

Týden zimní dovolené před sebou, Brennerský tunel za sebou, do cíle už jen pár kilometrů: místo bílé pohádky zelené stráně a slunce. I ty jabloně v údolí Adiže jako by chtěly vyrašit. Kde jsou ty sliby o garantovaném lyžování?Zeleno je i v cíli cesty, v oblasti Andalo-Molveno na úpatí brentských Dolomit ve výšce 850 metrů nad mořem. Samo středisko Fai pod Paganellou zápasí spíš s blátem než se záplavami sněhu. Jenže pak je všechno najednou jinak. Uprostřed hnědých strání a zelených lesů se objeví bílé sjezdovky. Z lanovky vypadají, jako by tu někdo rozlil cukrovou polevu mezi stromy a ještě ji nožem upravil do patřičného tvaru, aby nestékala tam, kam nemá. Kupodivu lyžování na téhle cukrové polevě z umělého sněhu nemá chybu. Pochopitelně se nebude líbit těm, kteří potřebují k té správné radosti z jízdy metr prašanu, a někomu se tahle dokonalost může zdát až nudná. "Při lyžování šlo vždycky o to porvat se s kopcem, překonat sám sebe. A to se už trochu vytratilo," posteskl si lyžařský instruktor Gianni. Na uměle vypreparovaných sjezdovkách boule nenajdete. Zato jsou bezpečnější. I průměrný lyžař si tu může připadat jako skvělý jezdec a zažít, jaké to je zvládnout pětikilometrovou sjezdovku na jeden zátah. Pro skutečně dobré lyžaře pak může být zážitkem černá Olimpionica. Zdejší provozovatelé sjezdovek si za poslední léta zvykli, že se nemohou spolehnout jen na sněhovou nadílku z nebe, a již několik let investují nemalé částky do vybavení na výrobu umělého sněhu. "Před třiceti lety napadlo za zimu osmnáct metrů sněhu, v posledních letech jen tři. Musíme si tedy nějak poradit," říká šéf provozovatelů lanovek a vleků celé oblasti Ernesto Bertoli. Stále věří, že nedostatek sněhu je jen dočasný. Vždyť staré místní kroniky uvádějí, že v polovině 16. století šest zim za sebou nenapadl ani centimetr sněhu. Pokud chcete mít celé Trentino jako na dlani, je právě vrchol 2125 metrů vysoké Paganelly v centru údolí Adiže tím nejlepším místem. Za jasného dne je prý vidět až Jaderskému moři. Když se rozhlédnete po vrcholcích Brenty, přímo pod sebou spatříte Trento, v dálce Marmoladu a na druhé straně jezero Garda, jak stéká až za obzor, rozplyne se i zbytek lítosti nad tím, že jinde mohlo být lépe. Koho přestane Paganella bavit - v podstatě je to lyžování na jednom velkém kopci, byť s padesáti kilometry sjezdovek -, může se vydat do některého z šesti dalších středisek západního Trentina, kde platí jednotná permanentka Skirama Dolomiti Adamello-Brenta. Má to však jeden háček: mezi jednotlivými středisky jsou poměrně velké vzdálenosti. Dovolená v Tridentsku nemusí však znamenat jen lyžování. Místní turistická centrála se snaží nabídnout i něco víc. Lyžaře budoucnosti si tu definovali dokonce jako člověka, který se neomezí jen na lyžování, ale bude si chtít vyzkoušet i jiné aktivity a lépe poznat lidi a místa, která navštívil. "Zimní dovolená u nás - to není jen sport, ale především dobrá pohoda. A k té patří třeba výlet na sněžnicích nebo karneval, a hlavně výborná místní kuchyně," říká Andrea Borlotti, ředitel APT Adamello-Brenta. Lyžovat tu s řízkem v ruksaku a nedat si typický oběd v útulné horské "rifugio" přímo na svahu je hřích. Člověk by měl alespoň ochutnat některou ze specialit tradiční tridentské kuchyně, která není totožná s italskou jelení guláš s polentou nebo lucaniku, klobásy ze skopového masa či orzettu, krupkovou polévku. K dobrému jídlu patří i lahodná místní červená vína Teroldego a Marzemino a nezbytná grappa - pálenka z hroznů. Hříchem by bylo také nestrávit alespoň jeden večer v uličkách starého T renta, města vzdáleného dvacet kilometrů od Paganelly, a nenavštívit některou z typických restaurací či nechat bez povšimnutí palác Buonconsiglio, sídlo tridentských biskupů-knížat.Nejrychleji to jde přes Rakousko po dálnici A22 přes Brennerský průsmyk směrem na Bolzano a Trento.Cesta dlouhá asi 750 kilometrů se dá z Prahy urazit zhruba za osm hodin.Šestidenní skipas na celou oblast Skirama Dolomiti AdamelloBrenta, která zahrnuje sedm středisek včetně Madony di Campiglio, stojí 230 000 lir (zhruba 4000 korun).Bombardino - horký nápoj z rumu, kávy, vaječného koňaku a šlehačky, v ostřejší variantě Alza Valvole (doslova Zvedá ventily) je místo rumu whisky.Trentino - Informační turistické centrum, Trojská 13a, 18 221 Praha 8, telefon: 02/90058244, fax: 02/8573328, e-mail: trentino_info@bon.cz. Internet: http://www.provincia.tn.it/apt.