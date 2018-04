Krušnohorský megasen: největší skiareál střední Evropy

Horská městečka se mění k nepoznání Stále větší příliv turistů mířících na hory postupně mění život v horských střediscích. A to i bez ohledu na plán velké českoněmecké krušnohorské oblasti, která může do hor přilákat další tisíce návštěvníků, v zimě na sjezdovky a v létě třeba na stále populárnější chození s holemi. Největší zájem nově příchozích v historii už nyní zažívá Loučná pod Klínovcem, která už za pár let pamětníkům nabídne úplně jiný obrázek, než na který byli zvyklí. "Investoři mají velký zájem, v současné době je vydáno stavební povolení na několik penzionů a hotelů. Územní plán počítá s tím, že v budoucnu může u Loučné vyrůst až několik stovek chat, penzionů či domů s apartmány," předpokládá velké změny starosta Rostislav Velek. "Je to ale běh na dlouhou vzdálenost s mnoha překážkami. Už teď máme problém s inženýrskými sítěmi, dostatkem vody a zabezpečením potřebných dodávek elektřiny," podotýká Velek.

V Jáchymově sice nápad nabídnout domy s apartmány před několika lety ztroskotal, ale díky novým lanovkám by se mohla situace změnit. "Pro Jáchymov by to byla možnost záchrany. Lidé by mohli přijíždět do malých hotýlků, ze kterých to není do osm kilometrů vzdáleného Božího Daru daleko," říká Miroslav Schimmer, šéf společnosti Klínovec Fuchsloch. Právě z Jáchymova bude možné se dostat díky nové a delší sedačkové lanovce na Klínovec bez dalšího dojíždění, a odtud se vypravit dále. Nechceme být druhý Špindl

Úplně opačně vidí rostoucí zájem investorů zastupitelé na Božím Daru, který má svůj silniční obchvat, a kde chtějí uchovat dosavadní ráz obce. "Nechceme skončit jako Špindlerův Mlýn. Děláme všechno pro to, abychom nekontrolovatelnému rozvoji do budoucna zabránili," upozorňuje starosta Božího Daru Jan Horník. Pozemky u Božího Daru už dnes blokuje před zájmy stavebníků územní plán, zčásti pak přírodní podmínky. Z jedné strany jsou stavebníci omezeni biokoridorem s Národní přírodní rezervací Božídarské rašeliniště. Na východ od areálu Novako přibude další lyžařský miniareál a mezi nimi později ještě jeden. Vpravo od obchvatu městečka už bude jen golfové hřiště.