Krušnohorská zimní střediska letos nepotěší

Lyžování se prodraží

Na rekordních 410 korun se vyšplhala cena celodenní permanentky pro dospělé na Klínovci.

"Je to cena za inflaci," říká Martin Píša ze Skiareálu Klínovec - sever. "V miniareálu Pod Zámečkem ovšem začne jezdit jeden vlek pro děti do 140 centimetrů zdarma. Sjezdovky začne upravovat nová rolba Kassebohrer PB 300, která patří do nejvyšší třídy," přiblížil nejzajímavější změny letošní sezony Píša.

Za permanentku na celý den zaplatí dospělí na Neklidu 260 korun, což je o deset korun více než vloni, děti stejně jako minulou sezonu 160 korun.

"Minulá sezona se nevydařila, tržby klesly o třetinu a bohužel se nám nepodařilo získat úvěr na nákup repasované trojsedačky, která měla nahradit kotvu Tisícovku. Přestože jsme se snažili zajistit vše pro umělé vysněžení nejdelší sjezdovky už od jara a máme převážnou část potřebných povolení, do zimy to nestihneme a práce začnou na jaře," uvedl vedoucí ski areálu Boží Dar - Neklid Otakar Štika.

Změny se chystají až příští rok

Na Neklidu má zjara začít příprava systému umělého zasněžování, díky kterému by měl pokrývat umělý sníh sjezdovky okolo kotvy Tisícovky a vedlejší Pomy.

"Umělé zasněžení musí předcházet dalšímu kroku, kdy nahradíme kotvu zrepasovanou trojsedačkou. Jak zasněžení, tak nový vlek však budou stát zhruba po deseti milionech korun, takže budeme závislí na tom, jak dopadne sezona a zda dostaneme úvěr nebo dotace," dodal Píša.

Zásadní změny chystají na Klínovci, kde by měli lyžaři v budoucnu jezdit po dvou sjezdovkách, Dámské a Pařezovce, prodloužených o stovky metrů. "Většinu potřebných peněz máme zajištěnou. Pokud se dohodneme s Lesy, můžeme už příští rok začít s prodloužením sjezdovky Dámská k hotelu Nástup a protáhnout Pařezovku o 600 metrů do miniareálu, odkud by na vrchol Klínovce měla vést čtyřsedačka," uvedl Píša.

Další ze změn čeká také hlavní budovu na Neklidu, občerstvení Rumburak. "V dohledné době se sejdeme se silným investorem, který má zájem vybudovat na místě Rumburaku ubytovací a restaurační komplex," sdělil Štika.