Krušné hory: ve vzhledu převálcují i Krkonoše

Může se hodit VLAKEM AŽ NA HŘEBEN Do Krušných hor je nejlépe vyrazit vlakem. Až do nejvyšších hřebenových partií stoupá několik železnic, po kterých se kdysi přes Krušné hory vozilo severočeské hnědé uhlí do Německa. Pro návštěvu východní části pohoří se nabízí trať Most – Moldava, která patří k technicky nejpozoruhodnějším u nás. Na velmi krátkém úseku totiž příkrý krušnohorský svah pomocí málo vídané úvratě, několika tunelů a závratně vysokých viaduktů. Netrvá ani hodinu, co vás supící a vzdychající vláček vyveze z Mostecké pánve, která sněhem většinou moc neoplývá, do zimního království v Novém Městě na náhorní plošině Krušných hor ve výšce téměř 800 m. Další nevšední způsob, jak se dostat na hřeben východních Krušných hor je lanovka z Krupky na Komáří vížku. Je to nejstarší a nejdelší sedačková lanovka bez mezizastávky v ČR – měří 2348 m a překonává 482 m převýšení. Jízda trvá 15 a půl minuty, lístek stojí 40 Kč (60 Kč zpáteční). KRUŠNOHORSKÉ SILNICE Další způsob dopravy představuje pochopitelně auto. Krušné hory jsou specifické tím, že náhorní pláně jsou protkány poměrně hustou sítí silnic, spojujících jednotlivé vesnice. Proslulá E 55 vás dovede hraničnímu přechodu na Cínovci, z Krupky vede horská silnička na Komáří vížku (zde parkoviště pro 70 aut), další silnice vedou do Nového Města pod Bouřňák i do Adolfova nad Telnicí. Pro jízdy autem po krušnohorských silnicích je dobré se vybavit sněhovými řetězy. Většina silnic se udržuje pouze plužením. VÍCE INFORMACÍ:



www.scbournak.cz

www.ski-telnice.cz

www.krupka-mesto.cz