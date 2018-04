Krušné hory: nemilované dítě?

Co si prožily Krušné hory v období socialismu, si ještě všichni pamatujeme. "Kotelna Evropy", jak se Severočeskému kraji říkalo, vyfukovala oblaka sirnatého dýmu rovnou na jejich vrcholky. Naštěstí jsme se dočkali lepších časů a příroda se odsířením elektráren poměrně rychle zregenerovala. Ale zdá se, že tato oblast a lidé v ní nemají nárok těšit se z oživené přírody a užívat si nádherných pohledů do krajiny. Co se chystá?