Krušné hory lákají na výlet parním vlakem, do přehrady i na zámek

Krušné hory mezi Hrobem, Českým a Horním Jiřetínem jsou sice krásné, ale místa, kam se turisté hrnou po tisících, tu nenajdete. Vše se ovšem mění během jediného květnového víkendu, kdy se každoročně otvírá hráz vodního díla Fláje. Přehrada, která zásobuje pitnou vodou například města Most, Litvínov, Bílinu, Duchcov a Teplice, je totiž jinak nepřístupná.

Do hráze a ke dnu přehrady

Přehrada Fláje zásobuje pitnou vodou například města Most, Litvínov, Bílinu, Duchcov a Teplice, a není tudíž určená ke koupání.

Den otevřených dveří na přehradě Fláje se koná v sobotu 16. května. Od 9.00 do 16.00 hodin si můžete prohlédnout jak vodohospodářský dispečink a laboratoře, měřicí zařízení, přístroje a vybavení, tak útroby vodního díla. Při komentovaných prohlídkách se seznámíte s účelem a historií přehrady i dalších staveb na řekách v povodí Ohře.

Prohlídky jsou zdarma, začínají vždy, když se sejde dost návštěvníků, a můžete s sebou vzít i malé děti a psy. Počítejte však s tím, že na trase je 200 schodů, teplota se pohybuje mezi 6 a 8°C a některé úseky vedou po betonových lávkách až 35 metrů nad zemí; pokud trpíte klaustrofobií nebo závratěmi, dobře si návštěvu rozmyslete.

Moldavská horská dráha slaví 130 let

Letošní prohlídky Flájské přehrady připomínají 130. výročí vzniku horské dráhy, spojující Most a Moldavu. Vyjížďka takzvaným krušnohorským Semmeringem je velký zážitek plný fantastických výhledů. Nejkrásnější úsek trati vede z Hrobu (393 m.n.m.) přes Dubí a Bouřňák až na Moldavu (785 m.n.m.), kde na patnácti kilometrech stoupá, kličkuje mezi skalními zářezy a zdolává vysoké náspy, mosty i dva tunely.

Na Moldavu parním vlakem

Na Flájích v Krušných horách stojí jediná pilířová přehrada v Česku.

V sobotu 16. května se na Moldavu můžete svézt vlakem s parní lokomotivou a historickými motorovými vozy. Parní vlak odjíždí z Teplic v 8:35 a projíždí Litvínovem – horním nádražím (příjezd 9.10, odjezd 9.25); historický motorový vůz Hurvínek odjíždí v 9.10 z Mostu.

V Louce se vlaky spojí a společně v 9.55 hodin pokračují do Oseka a na Moldavu. Zpáteční vlaky do Mostu a Teplic odjíždějí z Moldavy v 16.00. Jízdenky nelze koupit při jízdě vlaku a místa je nutné rezervovat přes e-mail moldavska-draha@krusnohori.cz.

Oslavy v Oseku

Moldavské železnici je věnována malá muzejní expozice v nádražní budově Osek město.

Moldavská železnice má dokonce svou muzejní expozici; objevíte ji v nádražní budově Osek město. Muzeum bývá otevřené jen občas, nicméně 16. května tu budete vítáni, protože se koná slavnostní inaugurace poštovní známky ke 130. výročí Krušnohorské železnice.

Program začíná v 10.10 hodin a program pro děti i dospělé zahrnuje například jízdy na drezínách či ochutnávku kulinářských specialit ze Saska i Čech. Při akci budete mít možnost získat pohlednice s jubilejní poštovní známkou a příležitostným razítkem České pošty (pošta 417 05 Osek u Duchcova), chystá se i autogramiáda autorů poštovní známky malíře Adolfa Absolona a rytce Martina Srba.

Tip pro sběratele poštovních kuriozit

Jubilejní poštovní známky s motivem vodního díla Fláje i 130 let moldavské dráhy vydala Česká pošta v rámci řady Technické památky České republiky. Podobnou pohlednici s jubilejní poštovní známkou a sběratelsky cenným příležitostným razítkem České pošty (pošta 417 81 Moldava / vlaková pošta) budete moci odeslat v sobotu 16. května také přímo z hráze přehrady Fláje!

Na výstavu, do kláštera nebo na zámek?

Městské informační centrum v Dubí přichystalo k výročí 130 let moldavské dráhy výstavu o zdejším nádraží coby kulturní památce na poštovní známce. Expozice se slavnostně otvírá 13. května v 17.00 hodin, končí 5. června a prohlédnete si ji v Domě porcelánu s modrou krví.

V Domě porcelánu s modrou krví v Dubí si prohlédnete především originální cibulák, nejrozšířenější porcelán v českých domácnostech.

Otevřeno je od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 17.00, v pátek do 15.00, vstup je zdarma. A když už tu budete, můžete se také projít po Porcelánových stezkách, které vás provedou Dubím a jeho okolím.

Na trase moldavské trati v Oseku zve k prohlídce zajímavý cisterciácký klášter, pěkným cílem výletu je i volně přístupná zřícenina hradu Rýzmburk. Dobrým tipem pro rodiny s dětmi jsou kostýmované prohlídky zámku Jezeří, kde se v sobotu 16. května kromě legendárních strašidel potkáte i s nejrůznějšími historickými osobnostmi, které zámek Jezeří během jeho existence navštívily - pozvání přijali například J. W. Goethe, L. van Beethoven či Karel Němec, syn své slavné matky Boženy. Prohlídky začínají v 11.00 hodin, dospělí za vstupné zaplatí 70 Kč, děti a senioři 45 Kč, rodinné vstupné stojí 185 Kč.