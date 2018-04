Krušné hory: klid a dobré ceny

V okolí největšího skiareálu na Klínovci (1244 metrů nad mořem) v Karlovarském kraji a na rozlehlých pláních táhnoucích se do Ústeckého regionu se dají podnikat krátké i dlouhé pěšší výlety.

Ideální podmínky pro cyklisty

Ovšem díky silnicím a slušným cestám patří oblast i mezi ta místa, která lze klidně označit jako ráj pro cyklisty. A omrzí-li poznávání horské krajiny, není nic jednoduššího, než sjet do údolí a navštívit nedaleká města, kde podnikatelé i samospráva postupně zjistili, že mají turistům co nabízet.

Málokdo možná ví, že bohatí arabští návštěvníci, kteří se léčí v podhorských Teplicích, nekončí při svých cestách jen ve městech s cennými stavebními památkami, jako je třeba Kadaň a Osek. Lze je totiž stále častěji vídat i na kopcích.

Cenově dostupné ubytování

Krušné hory si pověst turisticky atraktivní oblasti teprve budují. A proto nabízejí luxusní klid. A co je možná ještě zajímavější, ceny za ubytování se pohybují o několik pater níže než v Krkonoších nabo na Šumavě.

Nocleh lze pořídit v západní části hor (oblast Klínovce, Boží Dar, Vejprty) i v penzionech na východě (Moldava, Telnice) i za 200 Kč. Při chvále nelze zapomenout ani na množství turistických stezek pro chodce i cyklisty, které vedou do Saska. Zamluvíte-li si v oblasti hotel, nabízí se i možnost výletů za památkami do Pirny či Drážďan, města jsou z hor dostupná vozem do dvou hodin.



TIPY NA VÝLET PO REGIONU Určitě zkuste lanovku. Na jednu z nejdelších bez zastávky v Česku lze nastoupit v Krupce-Bohosudově. Lanovka vyváží cestující na Komáří vížku, vyhlídku s historickým horským hotelem a restaurací. Odtud se dá vyrazit na pěší nebo cyklovýlety po horách například na Telnici.

