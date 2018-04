Krušné hory a Šumavu trápí nedostatek sněhu

V Krušných horách napadly dnes asi dva centimetry nového sněhu. V Božím Daru nyní leží sedm a na Klínovci deset centimetrů, drobně sněží a teplota se pohybuje kolem dvou stupňů pod bodem mrazu. "Venku nikdo není. Vše je v očekávání sněhu. Stávající pokrývka není ani pro běžkaře," řekl horský záchranář Zdeněk Gross.

Šumava:

O něco lepší je situace v západočeské části Šumavy, kde na vrcholcích leží deset až 15 centimetrů sněhu. Přes noc napadly asi dva centimetry sněhu, přes den

byla mlha, zataženo a slabě sněžilo. Podle pracovníků Horské služby ze Špičáku však nízká sněhová pokrývka neumožňuje upravit běžecké tratě, takže vyznavači bílé stopy mohou jezdit jen po zasněžených cestách. Lyžařské vleky jezdí pouze v areálu ve Špičáku, kde je uměle vysněžen Lubský svah. Technický sníh pokrývá i nedalekou sjezdovku Belveder.

Jeseníky

Stovky lidí využily volna ve svátečních dnech a vyrazily do Jeseníků s lyžemi. Zatím si však sněhu užijí v těchto dnech spíše běžkaři. Podle pracovníků horské služby však dnes začal padat sníh a podmínky pro lyžování by se měly v následujících dnech mírně zlepšit. Horské chaty se během svátečních dnů začaly plnit například na Ovčárně. "Hory se už plní. Lidé dnes přijížděli na chaty a začalo konečně sněžit. Snad to vydrží. Je tady 20 centimetrů sněhu a podmínky dobré pro běžky," řekl dnes pracovník horské služby na Ovčárně Jiří Sedlář. Upřesnil, že běžkaři mají pro

lyžování vhodné podmínky na běžecké trati mezi Švýcárnou a Ovčárnou.

Drobně začalo sněžit také na Červenohorském sedle. Kromě běžkařů si zalyžují

lidé také na sjezdovkách. "Jeden vlek je v provozu na Červenohorském sedle a v

Petříkově, kde je 30 centimetrů technického sněhu. Ostatní střediska jsou mimo

provoz," řekl dispečer horské služby Jaroslav Sembdner.



Beskydy:

Nesouvislá sněhová vrstva do pěti centimetrů dnes pokrývala hřebeny moravskoslezských Beskyd. Vhodné podmínky pro sjezdové lyžování tak byly pouze v těch zimních turistických střediscích, kde jsou schopni vyrobit sníh uměle.

Pracovníci beskydské horské služby informovali, že v provozu byly vleky a sjezdovky na Bílé, Mezivodí, Pustevnách, Kohutce a u Velkých Karlovic. Od dnešního rána bylo v Beskydech klidné mlhavé počasí s teplotami kolem nuly. Kolem poledne začalo sněžit nejdříve na nejvyšším vrcholu Beskyd, Lysé hoře, a poté i na některých dalších hřebenech. V nižších polohách pohoří padal déšť se sněhem nebo namrzající déšť.

Krkonoše a Orlické hory:

Návštěvnost nejvyšších českých hor, Krkonoš, byla dosud spíše průměrná, více turistů z tuzemska i ze zahraničí zde provozovatelé lyžařských vleků a ubytovacích zařízení očekávají v následujících dnech. Vleky a lanovky ve všech velkých střediscích jezdí, ale lyžaři musí na sjezdovkách počítat s vydřenými místy. U vleků se tvořily zatím jen minimální fronty. "Ubytovací kapacity se ode dneška zaplňují a téměř zcela naplněny už prakticky budou až do konce roku," řekla dnes pracovnice informačního centra ve Špindlerově Mlýně, kde podle místní horské služby leží asi 30 centimetrů sněhu. Vrcholky hor již několik dní pokrývá zhruba 60 centimetrů sněhu. Tradičně je uzavřen Labský důl, údolí Bílého Labe a Kozí hřbety.

Na vrcholcích Orlických hor leží podle Horské služby v Deštném do 15 centimetrů sněhu. Vleky jezdí na uměle zasněžených svazích v Deštném a v Říčkách.