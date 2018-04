Krumlovské vyhlídky i zapomenuté údolí Vltavy. Krásný zimní výlet

Zimní návštěva Českého Krumlova má jednu neoddiskutovatelnou výhodu, davy návštěvníků vám tu s jistotou nehrozí. V křivolakých uličkách potkáte leda tak pár osamělých Asiatů, o víkendu možná ještě skupinky Rakušanů. Zámek, největší turistická atrakce Českého Krumlova, se totiž otevírá až 1. dubna.

Výhled z Křížového vrchu jako z letadla

Exteriéry českokrumlovského zámku včetně nádvoří a zámecké zahrady jsou přístupné celoročně a panoráma města má v zimě zvláštní půvab. Pojďte se podívat na toto podivuhodné město z nejhezčích vyhlídkových bodů. A pěkně popořadě, tak, abyste během dne měli slunce vždy v zádech.

Dopoledne se vydejte vzhůru nad pravý břeh Vltavy. Začněte na terase naproti hotelu Růže, odkud máte ten nejklasičtější pohled na zámek a čtvrť Latrán s kostelem sv. Jošta. Pak se svěřte modré značce, která vede ke kapli Panny Marie Bolestné na Křížovém vrchu, ujdete asi dva kilometry. Kaple samotná je sice s výjimkou poutních termínů nepřístupná, ale výhled na město budete mít z nadmořské výšky 619 metrů téměř jako z letadla. Slunce v zádech tu svítí asi do 13 hodin.

Klasika a Plešivec

Odpoledne se nabízí vycházkový okruh, který vede přes Latrán do zámeckých nádvoří (přístupných i v zimě) na proslulý Plášťový most překlenující hradní příkop. Odtud se otvírají klasické pohledy na vnitřní město, a to směrem jihojihovýchodním, proto sem přijďte nejlépe pozdě odpoledne.

Vyhlídky se dále rozšiřují, když pokračujete vzhůru ulicí K zámecké zahradě. Vlastní zahradu máte po pravé ruce za zdí a jakmile dosáhnete vrcholu stoupání, můžete vejít dovnitř.

Po prohlídce zahrady pokračujte mírně z kopce ulicí Důlní na předměstí Plešivec. Na Plešiveckém náměstí zahněte vlevo a po pár metrech ještě jednou vlevo do ulice Nad schody. Odtud se otvírá panoráma města, které je sice ve srovnání s vyhlídkou od zámecké zahrady méně "klasické", ale v žádném případě není méně zajímavé. Z žádného jiného místa totiž tak nevynikne ušlechtilá architektura hlavního českokrumlovského kostela sv. Víta s vysokými gotickými okny.

Z Plešivce snadno seběhnete po schodech dolů k mostu a na náměstí Svornosti dojdete za pár minut. Celý okruh po městských vyhlídkách včetně pauz na fotografování vám zabere asi půldruhé hodiny.

Zámek v Českém Krumlově a kostel sv. Jošta (vlevo). Foto CzechTourism.com Český Krumlov, pohled na kostel sv. Víta a zámeckou věž (vlevo) z ulice Nad schody

Zapomenuté údolí Vltavy jako na dlani z Dívčího Kamene

Okolí Českého Krumlova je členité, malebné a málo osídlené a možností na výlet se tu otvírá mnoho. Nasnadě je výlet na Kleť, oblíbenou horu místních (čtěte Kleť: z nejstarší kamenné rozhledny střední Evropy uvidíte i Dachstein). Místo na kopec vás ale tentokrát chceme pozvat dolů, do vltavského údolí.

Prudký tok Vltavy lemují v okolí Českého Krumlova strmé stráně, řeka tu vytváří četné zakleslé meandry. Pod zříceninou Dívčí Kámen (Maidstein), vzdálenou z Českého Krumlova asi 12 kilometrů, začíná civilizací prakticky nedotčený, přitom však po turistické cestě přístupný úsek Vltavy. Bezesporu je to jedno z nejkrásnějších říčních údolí v Česku – takové, které ještě neporušila ani výstavba přehrady, ani žádná dopravní komunikace.

Břehy údolí Vltavy pod Dívčím Kamenem

Východiskem pěší trasy do tohoto zapomenutého kouta je železniční zastávka Třísov na trati z Českého Krumlova do Českých Budějovic. U zastávky lze i zaparkovat. K Dívčímu Kameni se můžete vydat pěšky buď po červené značce přes keltské oppidum nebo se přidržet cyklostezky. Druhá varianta je o něco delší, ale nabídne hezčí výhledy. Každopádně se asi po půl hodině dostanete do údolí pod Dívčí Kámen, zříceninu poměrně rozsáhlého hradu, vystavěného v polovině 14. století na strmém a úzkém ostrohu mezi Vltavou a Křemžským potokem. Malebné ruiny jsou celoročně přístupné, v zimním období se tu ani nevybírá vstupné, a vylézt nahoru stojí za to již jen pro krásnou vyhlídku.

Stezka podél Vltavy pod Dívčím Kamenem Dívčí Kámen

K americkému památníku

Na Dívčím Kameni možná ještě nějaké návštěvníky potkáte, zato jakmile se pustíte dál po červené značce po toku Vltavy, ruch záhy utichne. Cesta vede zahloubeným a opuštěným údolím po levém břehu směrem k východu. Vltava zde sice teče poměrně rychle, ale protože poslední přehrada proti toku (Lipno II) je už poměrně daleko, řeka tu za chladného počasí často zamrzá.

Za samotou U Rybáka značená cesta vystoupá do stráně a na chvíli se z ní stane horská stezka klikatící se po okraji srázů, všimněte si za sebou pohledů na Kleť. Za krásným meandrem se tok řeky otáčí k severu a po dalších asi dvou kilometrech přijdete ke tvarové odbočce, která směřuje do stráně k památníku americkému letci. Kapitán armády USA Raymond Reuter tady byl sestřelen 17. dubna 1945 při leteckém útoku na letiště u Českých Budějovic.

Od památníku se můžete vrátit zpět do údolí Vltavy a dojít po značce k nádraží v Boršově nad Vltavou. Druhá varianta je sice o něco kratší, ale bez značení: od památníku pokračujte krajem lesa vlevo k dalšímu lesu a brzy narazíte na silnici. Po ní se dejte vpravo, na blízké silniční křižovatce pak zase vlevo a záhy přijdete k železniční zastávce Černý Dub, od památníku to jsou asi dva kilometry. Z Boršova i z Černého Dubu jezdí vlaky zpět do Třísova a ušli jste celkem asi 15 kilometrů.