Hit letošních prázdnin: záhadné kruhy v obilí navštěvují tisíce lidí

"Je to silnice první třídy, auta tu jezdí hodně rychle, mohlo by se tu stát neštěstí," myslí si místní obyvatelé. Podle starostky Žďárku Ivy Havlíkové by ale měly kruhy z obilí v nejbližší době zmizet. "Zemědělci měli obilí sklidit už minulý čtvrtek, počasí jim to ale nedovolilo," podotkla.

I v pondělí po poledni bylo na poli blízko dálnice na Liberec rušno. Asi dvacet lidí se procházelo po slehlých klasech. Diskutovali o tom, jak obrazec vznikl. Výtvor, který tvarem asi nejvíc připomíná klíště, má na délku 71 metrů a na šířku 32,5 metru.

"Kdyby to byli lidi, všimneme si jich, bydlíme nedaleko," myslí si o vzniku kruhů obyvatelka nedalekých Odolenovic.

"Počasí za tím být stoprocentně nemůže, obrazec je příliš symetrický," uvedla Eva Křováčková z hydrometeorologického ústavu.

"Myslím, že je to dílo lidí, asi třiceti," svěřila se starostka Žďárku.

Přes varování ufologů se uprostřed kruhů, které připomínají brouka, nevybíjí mobil, ani nezvedá tep. Vesele tu v pondělí pobíhal i pes, který by sem údajně neměl kvůli negativnímu proudění strčit ani čumák.

Kruhy už jsou poničené i spoustou zvědavců, kteří se na ně přijeli podívat. Romantické dohady o vzkazu od mimozemšťanů pak kazí i nedaleká hromada hnoje.