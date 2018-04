Kronplatz, sjezdařův Ararat na rozhraní tří světů

Kronplatz je jedním z výstavních zimních středisek Jižního Tyrolska. Jedna jediná hora, ale hodně pestrá, se rozbíhá do pěti různých směrů. Každý z nich je jiný, každý je pro někoho jiného.

V areálu najdete pozvolné široké rodinné sjezdovky pro učebnicový carving, ale i klikaté náročnější červené trasy. Nechybí ani dvě pětikilometrové, místy hodně prudké černé. Dohromady přes 100 km tratí. Komu to nestačí, může si udělat několikahodinový výlet přes kopce do vesničky San Martin. Odtud lyžaře skibus za necelých deset minut dopraví do dalšího sjezdařského království, Alta Badie.

Vyhřívaná kabinová lanovka

K dobrému bontonu patří v Kronplatzu vždy perfektně upravované sjezdovky, technologie zasněžování a úpravy tratí je v této části Dolomit asi nejdál na světě. Kromě toho se Kronplatz chlubí i nejmodernějšími lanovkami - z 90 % jsou to kabinky. Nová osmimístná kabinová lanovka Marchner má dokonce vyhřívané sedačky. Nám přišlo, že to o uplynulém víkendu topiči v kotelně až trochu přeháněli.

Hodinová kapacita lanovek je stejná jako v kanadském superstředisku Whistler, kde právě probíhají olympijské soutěže.

Kdo chce učit děti, najde ideální místo na modré sjezdovce Miara, která míří do St. Vigil. Je dlouhá dva kilometry, široká, mírňoučká. Určitě i pro starší seniory. Další pohodové široké svahy jsou Belvedere a Marchner pod onou vyhřívanou kabinkou nebo sjezdovky Olang a Alpen, které míří do Olangu.

Náročnější červené terény najdou sjezdaři na Ruis, Pre da Peres, Col Toron a Piz de Plaies ve směru na St. Vigil. Zkusit můžete i tříkilometrové souběžné tratě končící v Olang. Zóna nejtěžších černých sjezdovek je v příkré stěně, která padá k městu Bruneck. Tady jsou dvě již zmíněné pětikilometrové Sylvester a Herrnegg. Zkuste si je dát nonstop…

Co by tu mohlo být ještě lepší? Chyby a závady se hledají těžko. Parkoviště v hlavním přístupovém místě Reischach je obrovské a blízko k lanovkám. O víkendech v hlavní sezoně bývají však dopoledne dlouhé fronty na skipasy. Někde může být na sjezdovkách i dost těsno, ale oblast Kronplatzu je tak velká, že zejména ve směru na St. Vigil se najdou i klidnější místa. Možná si někdo řekne, že to tu nemuseli tak přehánět s těmi kabinkami. Nekonečné sundavání a nandavání lyží je někdy otravné. Ale to jsou opravdu jen detaily.

Podrobnou mapu areálu si stáhněte ZDE

Babylon jazyků

Není to ale jenom sportovně technické zázemí, které dělá z této oblasti unikát. Tak předně, Kronplatz leží na rozhraní tří jazyků: italštiny, němčiny a prastaré ladinštiny, kterou v Jižním Tyrolsku stále mluví asi 18 000 lidí.

V Reischachu a Olangu se mluví německy a italsky, v St. Vigil, St. Martin a v sousední Corvaře navíc ladinsky. Z toho ovšem plyne, že se tu nakonec domluvíte vždycky, přinejhorším anglicky. A místní servírka v alpské pizzerii na vrcholu černé sjezdovky s legračním názvem Piculin, vás dokonce překvapí několika českými výrazy.

Aby ne, když sem kromě Jihotyroláků, Italů, Němců a Rakušanů jezdí i spousta Poláků, Čechů, Chorvatů, Slovinců, Rusů a Holanďanů.

Multikulturní atmosféru zdůrazňuje opravdu zvláštní dominanta na samém vrcholu Kronplatzu ve výšce 2275 metrů - obrovský zvon Concordia 2000, podle místních největší v celých Alpách, který tu byl umístěn v roce 2000 jako symbol harmonie a jednoty.

Něco pro gurmány

Ale všechny symboly by mohly jít klidně stranou, když přijde na řadu jídlo a pití. A nemusíte ani nutně zamířit do jedné ze tří restaurací v nedaleké Alta Badii, které se pyšní hvězdičkami Michelin.

Stačí, když si někde objednáte jednoduché špagety nebo v obyčejné pizzerii na vrcholu sjezdovky Piculin vynikající polévku z mořských plodů. Vynechat byste určitě neměli ani místní specialitu - slámovou polévku.

K jídlu samozřejmě patří víno. Zkuste hlavně odrůdy, které jsou pro Jižní Tyrolsko typické, např. červený Lagrein, Vernatsch a bílý Gewürztraminer. A po náročném dni se můžete zastavit v milých kavárnách na historické promenádě Via Centrale neboli Stadtgasse pod hradem v městečku Bruneck.

Právě spojení této multikulturní atmosféry společně se sportem a ojedinělým gurmánským zážitkem dělá z této lyžařské velehory, která leží asi 30 km od Havlíčkova Brixenu, neopakovatelné místo.