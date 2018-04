Kroměřížsko má nové cyklotrasy

Nyní pracuje na značení cyklotrasy, která by měla spojit Kroměříž přes Hostýnské vrchy a Kelč s karpatsko-beskydskou magistrálou.

Před dvěma lety vydal Rozkošný brožuru nabízející 16 cyklotras, včetně map a popisu zajímavých míst.

Právě to je cesta, po níž by se podle něj měl rozvoj cykloturistiky ubírat. "Všechny trasy není možné v přírodě vyznačit, a nebylo by to ani dobře. Lépe je orientovat se podle brožury," míní cyklista, který loni projel na kole země Středního východu.

Brožura vyšla v nákladu tří tisíc kusů, je však již beznadějně rozebrána. Proto autor chystá vydání druhé, rozšířené verze. "Měla by vyjít v květnu," tvrdí autor.

"Na vydání brožury jsme přispěli částkou 10 tisíc korun, protože je to pro rozvoj cestovního ruchu ve městě užitečná věc," řekla zástupkyně kroměřížského starosty Olga Sehnalová.

Stejně tak přispěl i okresní úřad. Brožura se bude prodávat v informačních střediscích, knihkupectvích i v trafikách.

"Princip zůstává stejný: snaha spojit trasami zajímavá místa lokálního významu. Například starý mlýnský náhon teče od Horní Moštěnice až po Kroměříž. Kolem něj je několik starých mlýnů nebo jejich zbytků," vysvětluje Rozkošný.

Podobných zajímavých tras vytyčil víc. Třeba trasa krajem spisovatelky Eschenbachové, vedoucí přes Zdislavice s její hrobkou, malebné Litenčické vrchy do Morkovic s tradicí košíkářství a středověkým pranýřem, nebo trasa z Kvasic na Tabarky na staré Hradské cestě se zachovalými slovanskými mohylami a k větrnému mlýnu ve Velkých Těšanech.