Kroměříž obnoví městské hradby

Kroměříž zdobí zámek se zahradami, ale na opravu další ozdoby,středověkých hradeb, není zatím dostatek financí.

Správa majetku města Kroměříže hodlá opravit zachované části středověkých městských hradeb. Práce však půjde dopředu zřejmě velmi pomalu, protože na ni není dostatek peněz. Nikdo proto nedokáže říci, jak dlouho bude trvat. Správa majetku se na opravy chystá už více než rok. "Už před více než rokem tady byli její pracovníci a žádali o souhlas se vstupem na náš pozemek. Od té doby se však neděje nic," uvedl Jiří Dočkálek, majitel domu na Riegrově náměstí, jehož pozemek s hradbami sousedí. Památkář Okresního úřadu v Kroměříži Jan Krampl však uvedl, že zahajovací práce na opravě hradeb už začaly, a to u budovy zvláštní školy v ulici 1. máje. "Tento první zhruba stometrový úsek by měl být hotov ještě letos," míní Krampl. Městské hradby mají podle něj značnou historickou hodnotu. Zachovaly se z nich tři části. První, nejdelší z nich, obepíná městské jádro z jihu a sahá od kostela Panny Marie k Milíčovu náměstí. Je to ta část, kde byly opravy zahájeny. Druhou část hradeb lze zhruba vytyčit budovami Justiční školy a konzervatoře, třetí část tvoří předěl mezi zahradami domů Ztracené ulice a Podzámeckou zahradou. "V této třetí části, ale i jinde jsou hradby znehodnoceny pozdějšími cihlovými vysprávkami, kamenné středověké jádro hradeb je však zachováno. Jako součást původního středověkého městského opevnění mají hradby značnou historickou cenu. Proto je dobře, že se s opravami aspoň začalo," soudí památkář. Kdy opravy skončí totiž nikdo neví. "Na víc než na první stometrový úsek zatím nejsou peníze," sdělil Krampl. Ani Správa majetku města Kroměříže neví, kdy budou opravy hradeb pokračovat. "Není v našich silách opravit hradby najednou. Další vývoj oprav bude záviset na tom, zda se na ně najdou peníze v městském rozpočtu v příštích letech," uvedla pracovnice Správy Alena Vaculíková.