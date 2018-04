Kroměříž má cyklistický kemp

Dospělý cyklista zaplatí za noc 20 korun, totéž se platí za stan. Děti do 14 let platí jen 10 korun, použití sprchy s teplou vodou stojí 15 korun. Návštěvníci budou moci využívat i možnosti sportovního areálu. Budou si moci zahrát tenis, basketbal, nohejbal či volejbal. Učiliště nyní buduje i hokejbalové hřiště. "Od kempu si slibujeme rozvoj cestovního ruchu ve městě, ale také propagaci jména naší školy," dodal Školoudík. Kemp je podle něj připraven již od poloviny dubna, kvůli špatnému počasí posledních dní však zatím příliš využit není.

Na zřízení kempu se podílela i kroměřížská radnice. "Tuto myšlenku jsme podpořili. Přispěli jsme také na vydání cyklistické brožury, která bude kemp propagovat, pomohli jsme i s jeho označením," uvedla zástupkyně kroměřížského starosty Olga Sehnalová. "Je to novinka. Nevím o tom, že by někde v okolí podobný cyklokemp fungoval," dodala.

Cyklisté se do kempu dostanou zatím jen vjezdem z Kojetínské ulice. Ve hře je však i možnost přístupu přes Podzámeckou zahradu, který by byl pro cyklisty nejen praktičtější, ale i atraktivnější. "To je však problematická a kontroverzní věc, zahrada je zapsána v seznamu UNESCO," upozornila Sehnalová. Přesto však radnice i o této možnosti s ředitelstvím zámku jedná. "Zatím jsme se domluvili na tom, že tuto otázku posoudí regenerační komise města. Pak by se jí měla zabývat rada a zastupitelstvo," předpokládá Olga Sehnalová.