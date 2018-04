Krok za krokem za Gaudím

I špičky katedrály jsou propracovány do detailů. Životní Gaudího dílo, které nakonec sice nedokončil(pracoval na něm v letech 1883-1926),ale najít ve světě paralelu k této církevní stavbě je prakticky nemožné. Katedrála se dodnes dostavuje. Antonio Gaudí(1852-1926). Při pohledu na Gaudího stavby je nutné pátrat i po tom, kde vlastně bral inspiraci k dílům, jež ohromovaly svět. " Každá jednotlivá část roste harmonicky, velkoryse od doby, kdy ji stvořil umělec Bůh." Mimořádný důkaz kladl například i na ornament.

O Gaudím se říkalo, že je "nejkatalánštější ze všech Katalánců". Jenže jeho stavby se vymykají úplně všemu, co spatříte na jiných místech samotné Barcelony a celého Katalánska. Vymykají se vlastně i tomu, co můžete vidět ve světě. Gaudí vám především vyrazí dech a ohromí vás. Pak většinu lidí donutí k tomu, aby o nejrůznějších tvarech a fyzikálních zákonech přemýšleli trochu jinak. Potom vás zcela určitě probere z letargie a je prakticky nemožné, že byste jeho stavby mohli procházet či míjet s pocitem, že právě tady se nudíte. Možná vás také napadne, že ten člověk se snad zbláznil, že nebyl při smyslech, když postavil to, co postavil. Ale až si třeba podrobněji prohlédnete byty v jeho Casa Milá, tak pochopíte, že u něj nestačí vnímat pouze vnější efektní prvky (ty ovšem nezapomeňte fotografovat!), ale že budova je i geniálně a efektivně přizpůsobena k obyčejnému bydlení. Pokud tedy nechcete být v šoku a více Gaudímu v Barceloně porozumět, měli byste se na něj alespoň trošku připravit. Pak to zvládnete "krok za krokem". I když nejlepší je použít za tímto účelem kvůli barcelonským vzdálenostem metro.Životní Gaudího dílo, které nakonec sice nedokončil (pracoval na něm v letech 1883 1926), ale najít ve světě paralelu k této církevní stavbě je prakticky nemožné. Katedrála se dodnes dostavuje.KDE BRAL INSPIRACI?Při pohledu na Gaudího stavby je nutné pátrat i po tom, kde vlastně bral inspiraci k dílům, jež ohromovaly svět. "Každá jednotlivá část roste harmonicky, velkoryse od doby, kdy ji stvořil umělec Bůh." Mimořádný důraz kladl například i na ornament.