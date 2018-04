Krok za krokem Xantenem

První vykopávky tu začaly před více než 160 lety. Hledači pozůstatků dávných dob ale měli tehdy zcela jiný cíl - najít pokud možno co nejcennější předměty, které by se daly vhodně zpeněžit. Dnes tu vykopávky slouží nejen vědeckému poznání, ale i jako místo, kde může návštěvník vidět, jak vypadalo typické menší římské město - objevené stavby jsou totiž znovu rekonstruovány v poměru 1:1 a zájemce se dozví i mnoho podrobností o každodenním životě obyvatel Colonia Ulpia Traiana. Nápad dostali radní a archeologové už v roce 1973. Tehdy také město Xanten rozhodlo, že oblast, kde se kdysi nacházelo římské osídlení, nebude zastavována a že v její východní části zřídí obec archeologický park. Ten byl slavnostně otevřen o čtyři roky později a od té doby je cílem mnoha turistů i školních výprav. Mnozí se vracejí pravidelně, protože je samozřejmě zajímá, jak pokročila rekonstrukce té které stavby. Xanten tak splňuje hned dvě podstatné podmínky, pro které se vyplatí cestovat až za Kolín nad Rýnem a Duisburg v Porýní-Vestfálsku. Kromě zajímavé archeologické lokality je v podstatě obrovskou učebnicí historie.



AMFITEÁTR



Dnes se opět tyčí v celé své mohutnosti. S několika výjimkami - dříve tu byly ještě dřevěné nástavby. Celkem pojala aréna na deset tisíc diváků.



HISTORIE MĚSTA COLONIA ULPIA TRAIANA



15 let před začátkem letopočtu vznikl v této oblasti římský vojenský tábor. Legionáři sváděli čas od času urputné boje s Germány, ale moc Říma stále posilovala, až kolem roku 100 našeho letopočtu vznikla vedle vojenského ležení civilní osada, jíž Řím propůjčil městská práva a jméno Colonia Ulpia Traiana. Brzy se z něj stal po Kolínu nad Rýnem druhý nejvýznamnější římský přístav v provincii Dolní Germánu. Město je zajímavé díky přesně naplánované síti ulic, důmyslnému odpadnímu systému a rozvodu vody, mohutným městským hradbám a pohodlným domům místních bohatých Římanů. Nechybí ani amfiteátr, veřejné lázně, chrám a přístavní zařízení. To všechno se pomalu znovu obnovuje. Colonia Ulpia Traiana měla v době své největší slávy 10 až 15 tisíc obyvatel. Kromě prohlídky města a staveb je zajímavá i expozice v informačním centru, která se věnuje všednímu životu římského města. Jsou tu také restaurace, v nichž může zájemce okusit typická jídla starých Římanů.



HERCULANEUM



Domy, jež obývali místní lidé, byly postaveny v duchu "římského standardu". S jednou výjimkou - obytné místnosti zde byly, vzhledem ke klimatu, vytápěny. Většinou se pod jednu střechu vešly obytné místnosti, sklady a dílny.



ŘÍMSKÝ HOTEL



Dvoupatrový antický hotel stál blízko přístavu a nabízel ubytovaným kromě přespání i lázně a také stravování. Osmdesát metrů dlouhá stavba měla řadu pokojů (žádný ale nebyl jednolůžkový - o velikostí od i 6 do 80 metrů čtverečních.



MĚSTSKÉ HRADBY



Jejich výstavba byla prvním, co zdejší obyvatelé po propůjčení městských práv postavili. Zeď měřila 3,4 kilometru a obklopovala areál o rozloze 73 hektarů. Na konci ulic města byly strážní věže - celkem 22 a vstup do města zajišťovaly tři velké brány.





OTEVÍRACÍ DOBY A VSTUPNÉ



1. 3.-30. 11. denně 9-18 hodin 1.12.-28. 2. denně 10-26 hodin Vstupné: pondělí-pátek 45 marek, sobota, neděle, svátky 55 marek