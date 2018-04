Krok za krokem Wallisem

Kanton, ač mu vévodí čtyřtisícovky, se může pochlubit středozemním klimatem a třemi sty slunečnými dny v roce. Devadesát procent srážek spadne v zimě. Snad právě proto tato oblast proslula kromě lyžování a horské turistiky také vinařstvím.

Pokud se v městečku Sion rozhlédnete po okolních svazích, uvidíte kolem sebe vinohrady šplhající až do výšky 900 metrů nad mořem. Víno, které se zde vyrábí, proto nepatří mezi nejlevnější. Vinařství není kvůli nepřístupnému terénu výnosné," říká zástupce turistického centra Marcel Perren. Vinohrad zde má ale téměř každá domácnost, ve Wallisu je 22 tisíc vinic.

Kromě vinohradů si v městečku Sionu můžete prohlédnout dva hrady a katedrálu. Wallis je oblast s tradicí. Turistika a lyžování se zde začaly rozvíjet na začátku minulého století. Oblíbeným centrem lyžování se Wallis stal v šedesátých letech. Většina vesniček a měst se stále snaží zachovat si typický alpský vzhled. V městečku Anzére dokonce platí, že 70 procent budov (i novostaveb) musí být ze dřeva.

"Do Švýcarska jezdí stále více turistů. Francouzskou Bretaň ohrožuje ropná skvrna, v Jugoslávii byla donedávna válka... a tak zbývá jenom Švýcarsko," říká majitel hotelu v Anzére, Allain Gollut. Wallis se v minulosti pokoušel stát dějištěm zimních olympijských her. Byli jsme dost zklamaní, že nám to nevyšlo," říká Marcel Perren, který věří, že by to mohlo vyjít v dalších letech. O pořádní se uchází středisko Veysonnaz se skvělou Medvědí sjezdovkou.

Walliské Alpy se pyšní ještě jednou zvláštností. Pokud lyžujete na svazích Anzére, je slunečno a údolím se valí mraky, můžete zahlédnout Ježíše Krista, jak kráčí po oblacích. Kde se tam vzal? Ve skutečnosti stojí na protějších svazích na střeše kostela socha Ježíše.





Jak se tam dostat: Nejrychlejší cesta do švýcarského Wallisu vede z ČR přes Rozvadov a pak pořád po dálnici na Norimberk, Heilbronn, Basilej, Laussane až do Sionu. Cesta autem trvá přibližně deset až jedenáct hodin. Více informací o Švýcarsku naleznete na internetových stránkách www.MySwitzerland.com.



Crans-Montana



V tomto středisku můžete lyžovat na 60 kilometrech sjezdovek. Výborné svezení nabízí dvanáct kilometrů dlouhá trať z nejvyššího bodu Plaine-Mort do Montany. Týdenní lyžování zde stojí 253 švýcarských franků (děti zaplatí 152 CHF).



Anzére



V Anzére je možné lyžovat na čtyřiceti kilometrech sjezdovek. Lyžařská permanentka stojí dospělé 191 CHF (děti 111 CHF). Z Anzére jsou překrásné výhledy na protější hřeben Walliských Alp, kde se pne Matterhorn a Mont Blanc.



Čtyři údolí



Do oblasti čtyř údolí se řadí lanovkami propojená střediska: Verbier, Nendaz a Super-Nendaz, Veysonnaz, Thyon 2000 a ledovec pod vrcholem Mt. Fort. Jedná se o nejlepší lyžování ve Švýcarsku, celková délka sjezdovek, které se šplhají do výše 3300 metrů, dosahuje 410 kilometrů. Týdenní permanentka stojí 262 CHF, děti zaplatí 183 CHF.



Aletsch



184 kilometrů sjezdovek leží v nadmořské výšce 2000 metrů, lyžuje se do nadmořské výšky 2900 metrů nad mořem. Do této oblasti patří střediska Brig am Simplon, Belalp-Blatten-Naters, Riederalp, Bettmeralp, FieschFieschertal a Morel-Breiten. Týdenní permanentka stojí 217 CHF (děti 135 CHF).



Zermatt



Jedno z nejlepších středisek nacházející se pod Matterhornem leží na hranicích Itálie a Švýcarska a nabízí 245 kilometrů sjezdovek. Skvělým zážitkem je patnáctikilometrová trať z Klein Matterhornu do Zermattu. Za permanentku zaplatí dospělí 346 CHF (děti 173 CHF).



Saas Fee



145 kilometrů sjezdovek se nachází v nadmořské výšce od 1800 do 3600 metrů. Do Saas Fee stejně jako do Zermattu není povolen vjezd autům. Týdenní permanentka stojí 278 CHF, děti zaplatí 167 CHF.



Leukerbad



Menší středisko s 25 kilometry sjezdovek proslulo především svými termálními lázněmi. V ceně permanentky, za kterou dospělí zaplatí 218 CHF (děti polovinu), je i vstup do lázní. Plavat venku s výhledem na Alpy je nezapomenutelný zážitek.