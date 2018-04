Krok za krokem Via Dolorosou

Zprobíjeli ruce mé i nohy mé. Mohl bych sčísti všechny kosti své... (Žalm 22, 17-18). Tolik biblický text o ukřižování Ježíše Krista v Jeruzalémě. Vše se mělo odehrát na jedenáctém zastavení cesty Via Dolorosa. Jaká vlastně ale je tato »cesta cest«?Hlasy muezzínů každou chvíli přehlušují tiché modlitby křesťanů. Obchodníci svým hlasitým vyvoláváním vytrhují poutníky z rozjímání. Davem věřících, kteří často nesou kříž, se proplétají turisté. Všichni postupují skutečně krok za krokem. Jsme na »cestě utrpení«, na úzké V ia Dolorosa. Kamenná dlažba Dolorosy, o velikonocích nejslavnější cesty světa, je téměř vyhlazená, protože miliony poutníků i turistů na ní zanechávají každý rok svůj otisk. Jako kdysi Ježíš Kristus. Podle tradice je to právě tato cesta, kterou šel Ježíš, nesouce svůj kříž od soudní budovy Pilátovy až k popravčí hoře Kalvárii. Na V ia Dolorosa je čtrnáct zastavení a na každém z nich jsou kaple,kláštery,chrámy,která připomínají jednu z nejvýznamnějších událostí křesťanské historie. Problémem ovšem bývá, že pro velké množství návštěvníků se někdy jenom těžko dostáváte k samotnému zastavení. Dolorosa je ale i ulice s malými obchůdky,kde většinou arabští obchodníci prodávají všechno možné - od suvenýrů až po sladkosti. Přestože je tato ulice co nejtěsněji spjata s křesťanstvím, dnes je v muslimské čtvrti a i chrám Božího hrobu patří jedné palestinské rodině.1. Ježíš je odsouzen k smrti: Stalo se tak v římské pevnosti Antonia, hned vedle je Omarova škola, odkud každý pátek jdou františkáni Via Dolorosou v Ježíšových stopách.2. Ježíš zvedá kříž: Větší komplex kde je kaple Odsouzení i kaple Bičování, stojí částečně na místě zvaném Lithostrotos, kde byl Ježíš odsouzen, byla mu nasazena koruna z trní a zde začala jeho cesta s křížem, vedle je oblouk Ecce Homo, kde Pilát ukázal lidu Ježíše a řekl: »Ecce Homo« (Ejhle člověk).3. Ježíš padá poprvé pod křížem: Na rohu ulice El-Wad stojí polská kaple.Na ní je reliéf, který zobrazuje Ježíše, jak padá pod tíhou kříže.4. Ježíš potkává svoji matku: Tradice vykládá, že matka stála na cestě, aby spatřila syna. Je zde malá arménská katolická kaple.5. Šimon Kyrenejský pomáhá Ježíšovi nést kříž: P áté zastave ní je označeno oratoriem františkánů a »cesta utrpení« zde začíná stoupat do schodů směrem na Kalvárii.6. V eronika utírá Ježíšovi obličej: Zde měl stát podle tradice dům V eroniky, která přistoupila k Ježíšovi a utřela mu obličej. Dnes je tam kaple Malých sester Ježíšových.7. Ježíš padá podruhé pod křížem: V kapli františkánů je velký sloup, který označuje místo dru hého pádu, zde měl být vyvěšen jeho rozsudek k smrti.8. Ježíš utěšuje plačící ženy: Místo je označeno latinským křížem, jež je vytesán do zdi řecké ho kláštera.hrobu. Místo připomíná malý křížek a poutníci na něj přikládají dlaň.10. Ježíš je zbaven svého roucha: Zde začíná posledních pět zastavení, která jsou už v chrámu Božího hrobu. Na tom prvním z něj strhli roucho.11. Ježíš je přibit na kříž: Jedno z nejdůležitějších míst křesťanů. Roku 1938 bylo okrášleno mozaikou a označuje místo, kde byl Ježíš, před očima své matky, ukřižován.12. Ježíš umírá na kříži: Je zde řecký oltář, který se zvedá nad skálou Kalvárie, tedy místem, kde stál Ježíšův kříž.13. Ježíš je sejmut z kříže a položen do klína matky: Je zde Kámen pomazání, na který byl Ježíš položen po sejmutí z kříže.14. Ježíš je pochován a vstává z mrtvých: Nejsvatější místo křesťanství. Ve zvláštní kapli se zde nachází místo Ježíšova pohřbení a vzkříšení a tvoří střed celého chrámu Božího hrobu.