Krok za krokem Val di Fiemme

Posledních osm let míří do Val di Fiemme stále větší počet českých lyžařů. Na sto kilometrech sjezdovek, které údolí nabízí, se vyřádí především rodiny s dětmi. Na své si zde přijdou i náročnější lyžaři. Ti by neměli vynechat černou trať z vrcholu Pajon ve středisku Alpe Cermis a sjezdovku Paradiso v Passo Rolle.

Údolí Val di Fiemme však není pouze mekou sjezdařů. Míří sem také stovky běžkařů. A není divu, protože pokud je sníh i v údolích, mohou si zde zaběhat na 150 kilometrech tratí. Mezi nejoblíbenější patří Passo Lavazé, Lago di Tesero a Bellamonte.

O Val di Fiemme určitě uslyšíme příští rok. V údolí se bude konat mistrovství světa v klasickém lyžování, na kterém se chce naše Kateřina Neumannová rozloučit s kariérou.

Údolí hostí každý rok proslulý běžkařský závod Marcialonga, který se běží každou poslední lednovou neděli. Na přípravě tohoto závodu se podílejí desítky místních dobrovolníků. Ti z vyšších poloh svážejí dolů sníh, kterým "dláždí" 75kilometrovou trať Marcialongy.

Možná málokdo ví, že oblast také proslavily housle. A nebyly to housle obyčejné. Vyráběl je pan Stradivari, který právě z Val di Fiemme vozil dřevo na své světově proslulé nástroje. Dřevo z tohoto údolí putuje i do českého Hradce Králové. Firma Petrof odtud vozí materiál na své klavíry. Místní lidé jsou na své lesy opravdu pyšní. A slůvko "své" v této souvislosti nepadlo náhodou.

Lesy tady totiž vlastní tisíc let stará instituce Magnifica Communita di Fiemme, patřící všem obyvatelům údolí. Výtěžek z prodeje dřeva jde na podporu studentů, správu komunikací či nemocnic. "Jsem hrdý na to, že jsem jedním z vlastníků," říká Michele Barcatta, který přiznává, že mu komunita ročně poukáže na účet 100 až 200 eur.

Italské Dolomity se příliš neliší například od rakouského Tyrolska. Nejedná se jen o "zdobnou" architekturu, kterou lze zahlédnout i tady, ale především o jídlo. "Jsme velmi podobní Rakousku. Typickým jídlem Trentina jsou totiž knedlíky se sýrem a pečené vepřové maso," říká Cristina Tisiová z turistické kanceláře. Nezapíjejí se jako u nás pivem, ale místním červeným vínem Marzemino.





MŮŽE SE HODIT:



Jak se tam dostat:

Z ČR vedou do Dolomit dvě cesty: první přes Vídeň, Bolzano až do Val di Fiemme, druhá před Graz do Bolzana a Val di Fiemme. K lanovkám se turisté mohou dostat bezplatným skibusem, který křižuje městečka v údolí.



Další informace:

www.aptfiemme.tn.it



Permanentka:

Pro celé východní Dolomity, ale i jižní Tyrolsko platí permanentka Dolomiti super ski (v plné sezoně za šest dnů zaplatíte 169 eur. Mimo sezonu vyjde na 149 eur). Koupit si můžete i permanentku na jednotlivá střediska údolí Val di Fiemme. Za šest dnů lyžování v plné sezoně v Latemaru zaplatíte 143 eur (126 mimo sezonu).