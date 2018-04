Krok za krokem v Rotorua

Rotorua se rozkládá na území, které je ohraničeno stejnojmenným jezerem, horami a největším novozélandským jezerem Taupo. Území, nazývající se "Volcanic Plateau", je geologicky nestabilní, s mnoha sopkami a sopečnými pahorky, z nichž některé jsou stále aktivní, a s četnými jezery, vytvořenými sopečnými výbuchy. V maorštině "roto" znamená jezero, "rua" je horký.

Ať se nacházíme kdekoliv, neustále jsme obklopeni oním nezaměnitelným pachem sirovodíku ze zurčících vřídel a tryskajících gejzírů, či zvuky, které vydává klokotající a bublající bahno. Rotorua však není jen "hydrotermální" životní zážitek, je také místem s bohatou historií, oživujícím maorské tradice a kulturu.

Dnešní Rotorua si uchovala atmosféru staré dobré koloniální Anglie. Upravené městečko se rozkládá uprostřed zeleně, jezírek a všudypřítomné páry. Ulice jsou vydlážděny kočičími hlavami a není nic neobvyklého, když mezi nimi občas vytryskne pramínek horké vody nebo se objeví pára. Procházejícího se návštěvníka to ovšem může překvapit. Gurmáni si zde mohou vybrat z nabídky některé z mnoha restaurací či kavárniček, anebo si dopřát tradiční "maorskou hostinu". Rozpálené kameny jsou uloženy v mělké jámě, na ně je pokládána směs ze sladkých brambor a několika druhů masa včetně divočiny. Kameny se pokropí vodou a jáma se zakryje. Žár a horká pára zastoupí kuchaře a začínají skutečné hody.

Dobrodruzi si také přijdou na své. Skoky ze skály, seskoky s padákem v tandemu, rafting přes vodopád nebo safari terénním vozidlem na vrchol vyhaslé sopky Tarawera jim rozpumpují zcela jistě hladinu adrenalinu. Jsme v zemi, kde na jednu hlavu připadá přes 20 ovcí, a tak stojí za to navštívit i místní "Agrodome" - vzorovou ovčí farmu. I rybáři si přijdou na své. Jezera, říčky i potoky jsou hotovým rybářským rájem. Ještě zbývá nakoupit pár typických suvenýrů. Maorské tkaniny s tradičními vzory, umělecké předměty a šperky ze dřeva, nefritu, perleti lastur a velrybích kostí patří k těm nejvyhledávanějším.



Mohutný činný gejzír Pohutu ve Whakarewarewa chrlí vařicí vodu do výše přes 30 metrů. Pohled na erupci, která se opakuje hodinu co hodinu, je umocněn oblakem jemné páry sousedního gejzíru Prince of Wales. Slavný G. B. Shaw, který navštívil zdejší kraj v roce 1934, shrnul své dojmy následovně: "Kéž bych nikdy nepoznal tato místa! Už teď, za života, mne upomínají na můj osud, přisouzený mi teology po mé smrti."



Dřevěné domky Maorů jsou většinou nízké a nepříliš prostorné, pouze velký Schůzovní dům má krásně vyřezávaný štít a opěrné sloupy zdobí symbolické malované ornamenty. Maorové dbají tradic a památky svých předků, založili také vlastní Maorský institut, kde se mladí učí znát historii, rituály a především základy uměleckého řemesla. Přestože neměli psaný jazyk, zachovali si v ústním podání mnoho bájí a mýtů. Traduje se, že oblast objevil Maor Ikenga někdy ve 14. století. Krátce po něm přišli další Maorové a vystavěli u jezera několik vesnic. Využili přírodních termálních zdrojů při vaření a k vyhřívání svých domů a stali se tak nezávislými na ohni.



"Bath House" najdeme v Guvernérských zahradách. V budově anglických lázní v tudorovském stylu je dnes Muzeum maorského umění a historie. Popisu událostí při výbuchu sopky Tarawera v roce 1886 je věnována samostatná expozice. Guvernérské zahrady jsou také oblíbeným místem schůzek ctihodných dam majících v oblibě typickou anglickou hru s koulemi bowls nebo kroket.



Z jemného oblaku páry vystupuje Hell's Gate. Z četných termálních jezírek vyvěrají největší termální vodopády na jižní polokouli.



Waiotapu, Waimangu, Whakarewarewa a Hell's Gate - Brána do pekla jsou čtyři hlavní termální oblasti v Rotorua. Dělí je od sebe jen pár kilometrů, cestujeme-li po ostrově autem, můžeme je navštívit v průběhu jednoho dne. Na 24 hodin si také můžeme pronajmout auto v některé z místních půjčoven. Při vstupu se návštěvníkům doporučuje pohybovat se pouze po vyznačených cestičkách.

Ráno po snídani navštívíme termální říši divů pestrobarevnou oblast Waiotapu. Z Waiotapu se přesuneme do vulkanického údolí Waimangu, které je známo svými zářivě jasně modrými vřícími vodami a pohyblivou hladinou vody v kráteru Inferno. Na přelomu století tu tryskaly gejzíry až do výše přes 400 metrů. Po lehkém pikniku přijedeme do Whakarewarewa, nezkráceně Whakareware watangaoteopetauaawahiao, což znamená Tanec válečníků Wahiaa před útokem na nepřítele. Zastavíme se u tryskajících gejzírů, přejdeme most přes říčku protékající napříč rezervací a navštívíme skanzen maorské vesnice. V pozdním odpoledni zakončíme naše cestování v Hell's Gate a vrátíme se nazpět do městečka. Za soumraku, po dobré večeři, si dopřejeme osvěžující koupel v některém z místních termálních jezírek to je slast, dovolená zde i nám, obyčejným smrtelníkům.



Ve Waiotapu si příroda zakouzlila s barvami a tvary. Kyseliny vyvěrající z podzemí zbortily vrstvy zeminy na povrchu a vytvořily nesčetné kouřící krátery jako Devil's Home, Devil's Bath nebo Raibow Crater, jinde se objevila jezírka. Termální jezírko Artist's Palette je proslulé tím, že barva jeho hladiny se neustále mění. Horká voda při okrově zbarvených březích jezírka Champange Pool (nahoře) zase bublá jak naplněná sklenička šampaňského.