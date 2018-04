Krok za krokem Údolím králů

Spousta lidí žije v omylu, že nejúžasnějším místem Egypta jsou pyramidy v Gíze. Kdepak, tam byli pohřbeni jen tři faraoni. Na jihu Egypta, v Údolí králů, jich bylo pohřbeno mnohem víc. Ano, na levém břehu Nilu, hned naproti Luxoru, je to místo, které Egypťan Sinuhet nazýval Městem mrtvých, největší pohřebiště země faraonů. Tady byly hrobky vládců slavných jmen: byli zde pohřbeni Ramsesové, Amenhotep, Seti, Tutanchamón, Thutmóse, Horemheb, královna Hatšepsut. V Údolí králů bylo tak plno, že občas stavitelé jednoho hrobu při budování chodby narazili do jiné, starší. A tak prostě udělali odbočku. Bylo plno, protože faraoni si asi nemohli najít lepší místo. Město mrtvých je opravdu zasvěceno smrti. Na okolních skalách neroste jediná rostlina a v létě je zde vládcem výheň. Opravdu praktické místo pro panovníky, kteří tady chtěli nerušeně ležet v kamenných sarkofázích a očekávat nesmrtelnost. Místo ní však přicházeli zloději, pak objevitelé a nakonec turisté. Je to opravdu zvláštní místo. Dříve se snažili faraoni utajit místo svého hrobu, teď však jsou u vchodů do podzemních hrobek civilní nápisy jako Ramses II., Thutmóse IV. atd. Klasické vizitky na dveřích. Skoro máte pocit, že stačí zazvonit a po chvíli štrachání vám s radostným výrazem ve vysušené tváři otevře mumie.Do Luxoru a Údolí králů jezdí jednodenní zájezdy z rudomořské Hurghady. Toto místo patří k zastávkám při plavbě parníku po Nilu. Cestovatelé na vlastní pěst sem mohou zajet nočním rychlíkem z Káhiry. Nebo mohou letět letadlem: do Egypta létá ČSA, z Káhiry do Luxoru pak vede místní linka.Historie si zase jednou udělala z lidí legraci: dnes asi nejznámějším faraonem je mladík, který zemřel po kratičké době panování jako bezvýznamný vládce. Ale archeologové našli jeho hrobku nevykradenou, a tak se několik tisíc let po své smrti stal Tutanchamón slavným. Co na tom, že nic nevykonal a jeho hrobka byla asi nejmenší a nejchudší v Údolí králů Přesto stojí za prohlédnutí: v sarkofágu je stále skutečně Tutanchamónova mumie. Dělí vás čtyři tisíce let - anebo jen dva metry a kamenné víko.Jako osamělá hlídka střeží vstup do údolí dvojice Memmonových kolosů. Jsou obvykle tím prvním, co turisté vidí. Dvě osmnáctimetrové sochy stojí jaksi bezmyšlenkovitě uprostřed holé pláně - ale kdysi za nimi byl velký chrám, který ovšem skoro celý zmizel. Sochy byly oblíbenou turistickou atrakcí už v antice, neboť Řekové věřili, že jsou to sochy etiopského krále Memmona, kterého zabil Achilles u Troje. Severní socha kdysi zpívala; ale fyzikové bez fantazie tvrdí, že to bylo jen tím, jak se v ranním horku roztahoval kámen smrštěný nočním chladem.Největší stavbu Údolí králů a okolí postavila královna. Jmenovala se Hatšepsut a prohlásila se jako první žena za faraona, proto se i jako jediná vmáčkla mezi muže (Údolí královen s hrobem slavné Nefertiti je o kus dál). Chrám se zdá, jak už to bývá, na fotografiích větší, než je ve skutečnosti. I tak je pořád monumentální a vypadá, jako by ho ze skály vytesala sama příroda.Luxor je východiskem pro cesty do Údolí králů. Je to slavný výchozí bod, neboť poblíž je obrovský chrámový komplex Karnak, kde jsou turisté ve vážném nebezpečí, že si ukroutí hlavy, jak budou vzhlížet vzhůru k vrcholům pylonů a obelisků, které končí kdesi těsně pod nebem. Další velký chrám je přímo v Luxoru na břehu Nilu. Kdo z něj vyjde, je unesen lodníky z feluk, romantických plachetnic. Doporučuje se nebránit se: zvláště vyjížďka za soumraku je hezký zážitek i pro žulové duše.Údolí králů by se klidně mohlo přejmenovat na Údolí loupežníků. Před vchodem jsou stánky chlapíků prodávajících zaručeně pravé suvenýry. Člověk si tak může koupit i skutečný originál nástěnné kresby vystřižené z nějaké dětské knížky, která je nalepená na hliněné destičce. Ale všichni vědí, že to je jen hra, ceny jsou navíc zcela směšné. Prodavači jsou občas neodbytní, jdou s vámi desítky metrů. ("Nevadí, tak mi dejte hodinky," řekl jeden, když turista nechtěl koupit sošku v ceně asi padesátikoruny s poukazem, že mu došly peníze.) Ale je to místo, kde koupíte za pakatel suvenýry pro všechny ve vašem rodném městě. V okolí mistrně zpracovávají i alabastr. Ale stejně mistrně vyrábějí sádru la alabastr. Takže pozor!