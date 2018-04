Krok za krokem Salt Lake City

Salt Lake City je vlastně malé město - přesto, že v něm žije 170 000 lidí. Dalo by se snad i říci, že je to největší maloměsto Ameriky. Když vyjedete ho hor a podíváte se dolů, vidíte takřka nekonečnou záplavu domů, jak se táhnou na jih, sever a západ. Ale to vás nemusí zajímat. Tam není nic, co byste hledali. Tam není vůbec nic. Jen obytné domy, supermarkety a autobazary s fangličkami. Jako všude jinde v Americe. Co je podstatné, je jen malý flíček uprostřed města. Tam je vše důležité, co potřebujete vidět.