Krok za krokem Saint Tropez

Jediný četník způsobil, že tohle město máme rádi, aniž jsme ho třeba někdy vůbec na vlastní oči viděli. Sem se mi dívejte! pokřikoval v jeho ulicích Louis de Funés, který jako komicky cholerický strážce zákona Ludvík Cruchot učinil kdysi Saint Tropez důvěrně známé i za Železnou oponou.Protože ve filmech o četnících pořád svítilo slunce, obloha byla čistá, dívky krásné, život bezstarostný a nudisté zcela nenucení, zdálo se takové celé město. Přesně takové je však i opravdové Saint Tropez. Pohoda, moře, slunce. Pláže, jachty, skvělé ústřice. A slavní lidé - támhle zrovna kotví Ivana Trumpová. Než si je známí, krásní a bohatí vybrali, bylo Saint Tropez jen příjemným hnízdem, jakých bylo na Riviéře mnoho. Vzhled typického středomořského města: malý úhledný přístav, křivolaké uličky, přístavní promenáda, vůně restaurací, jejichž hosté sedí u stolků na chodníku. Několik galerií, protože město s jeho světlem si kdysi oblíbili malíři. To by bylo vše. Jenže v 50. letech dorazila začínající hvězdička Brigitte Bardotová s manželem Rogerem Vadimem, aby zde natočili film A bůh stvořil ženu a město se brzy stalo mekkou zlaté mládeže. Plejbojové, modelky, herečky, synáčkové rozhazující peníze průmyslnických papínků. Nevázané chování a milostné eskapády. Saint Tropez se stalo synonymem požitkářského životního stylu. Ještě dnes, když někdejším plejbojům obrostly hlavy šedí a Bardottová se odstěhovala, zůstává město místem, kde je v létě třeba být viděn a kde hvězdy stále vymetají noční bary. Všechno je tady na svém místě starý, poklidný svět, ale i mondénní ovzduší velkého světa. Je to pěkná symbióza. Jen ti turisté jako by si vzájemně trochu překáželi. Ale turistům to nevadí.Kdysi tady kotvily především rybářské čluny, teď jsou tady lodě mnohem snobštější. Atmosféra však zůstává příjemná. Domy mají středomořské pastelové barvy jako kdysi, vše vypadá malebně, ale ne zase kýčovitě, protože některé domy jsou přirozeně oprýskané. Všude se žije.PROČ TO JMÉNO?Znáte svatého Tropéze? Asi ne, byl po něm město dostalo své jména Nikdy jste o něm neslyšeli, ale dobře jej znal císař Nero. Důstojník Torpes křesťan mu pil krev, a tak jej dal krutý císař v Pise umučit a jeho bezhlavé tělo nalodit do člunu spolu se psem a kohoutem a poslat na širé moře. Člun přistál tam, kde dnes leží Saint Tropez. Jak svatý vypadal, zjistíte ze sochy a obrazu v místním kostele.Prohlídku začnete určitě v přístavu (1), potom zamíříte do vršku k citadele (2), pro. jdete se uličkami starého města (3). Četnickou stanici (4) si necháte zřejmě na konec, neboť leží na cestě k velkému záchytnému parkovišti na kraji města. Není od věci si prohlédnout Musée de I' Annonciade s vynikající sbírkou mateřských děl.Četnická stanice stojí mimo centrum na rohu Traverse de la Gendarmerie a platany porostlého Place Croix de Fer. Ale protože je Saint Tropez malé, jste tam za tři minutky. Budova je poněkud oprýskaná. Pokud chcete, můžete si počkat, až některý četník vyleze, a vyfotit ho. Pozor na těžký omyl, v ulicích se pohybuje mnohem víc městských strážníků a strážnic (jako na snímku). Ale kdo by nepoznal typickou kulatou četnickou čepici, že. Četníka Cruchota tady už bohužel nepotkáte, ale můžete si aspoň koupit pohlednici s jeho kresbou.Jachty dnes mají v přístavu přesilu. Ta, na niž se právě díváte, se jmenuje Ivana a patří Ivaně Trumpové, je na ní česká a americká vlajka, ale taky zástava Kajmanských ostrovů, kde má svůj domovský přístav. Podobných tady kotví desítky. Patří známým jménům, neboť Saint Tropez se stále daří udržovat pověst skvělého místa, kde se potkávají hvězdy a bohatí. Každý sem musí přijet, připlout, přiletět. Dívejte se pozorně, třeba uvidíte známou tvář.CHCETE OBRAZ?Saint Tropez pro umělce objevil spisovatel Guy de Maupassant. Pak sem přišli mateří, ve 20. letech například Dufy, Bonnard a Signac. Teď je tady malířů mnohem víc, ale jsou pod. statně horší: posoudit to můžete na nábřeží, kde vystavují svá dílka a hned je také prodávají.Pánové (i dámy), chcete-li se pří. jemně napít a zahnat žízeň, dejte si pastis. Příjemně vonící alkohol vám nalijí na dno sklenice s ledem a k tomu dostanete vodu. Když ji do sklenice krůpnete, vnitřek se zbarví jako mléka Můžete ucucávat a postupně si dolévat nápoj vodou až pijete jen slabou směs. Pastis zní dostatečně francouzsky, ale je to anýzovka. Takže: na zdraví.