Krok za krokem Rio de Janeirem se spisovatelem Paulem Coelhem

Rio je neformální město. Na pláž, ale i do centra, chodí často Brazilci jenom v plavkách. A odkládají hodinky. Původně sice kvůli zlodějům, ale ve skutečnosti tak lépe splynou se zdejším tempem," vysvětluje brazilský styl života Coelho. Nedaleko Copacabany leží klidná pláž Ipanemu. Tu oceňují především rodiny s dětmi, jež zde chtějí dovádět v příboji a prolenošit den v klidu. Za návštěvu stojí i vzdálenější pláž Barra, která má amerického ducha a překypuje atrakcemi, diskotékami a sportovními možnostmi. Večer se však všichni stahují zpět na Copacabanu, kde úderem šesté začíná trh.

V záplavě suvenýrů tu lze objevit i hotové poklady: překrásné polodrahokamy, kožené nebo dřevěné předměty. To všechno po důkladném smlouvání za velmi přijatelnou cenu. Atmosféru města turistům přiblíží také malá tramvajka, kterou jsme se vydali s Paulem Coelhem do centra hippieské čtvrti Santa Tereza. Tramvaji zde přezdívají bondinho a je to vyhledávaná, ale zároveň ne zcela bezpečná atrakce. Projíždí okolím favel, chudinských čtvrtí, odkud se rekrutují mladí zlodějíčci, naskakují za jízdy a po bleskurychlém obrání obětí zase mizí.

Favely jsou nebezpečné a nevyplácí se tam chodit bez průvodce. Mají vlastní samosprávu, nejsou závislé na městském vodovodu, elektřinu berou načerno, mají vlastní lékaře i právníky. Ti ostatní by se sem neodvážili ani vejít. Ve favelách je zvlášť nebezpečné fotografovat, jsou tu výrobny drog a místní mají zbraně. Není to plané varování, letos v květnu tu postřelili ze samopalu dva zvědavé Čechy. Provoz tramvajky bondinho končí přesně o půlnoci, na což je dobré nezapomínat, jinak se člověk může dostat do problémů. Rio de Janeiro má totiž renomé města zlodějů. Jak se proti nim bránit?



* zavřít do hotelového trezoru šperky



* drahé hodinky nechat doma



* na pláž chodit jen v plavkách nebo tričku, které nevypadá na pohled nijak draze



* fotoaparát nosit v nenápadném batůžku



* nosit s sebou asi 10 realů pro případ, že vás skutečně někdo přepadne (když nemáte žádné peníze, je to podezřelé)



* při přepadení se nebraňte



Osvědčený trik: na pláži si u stánku koupit (nesmírně lahodný) čerstvý kokos a požádat prodavače, aby věci pohlídal. Před odchodem zakoupíte další nápoj (nebo plechovku piva, není drahé). O drogách platí: v Riu se skutečně nabízejí hodně. Není problém je získat, ale stejně tak není problém se jim vyhnout!



Stadion Maracaná



Fotbalový zápas na stadionu Maracaná je zážitek, který bych přál každému," říká s nadšením spisovatel. Brazilci chápou fotbal podobně jako Španělé koridu, možná jej prožívají ještě fanatičtěji." Monstrózní stadion je pýchou Ria.



1. Pláž Copacabana





2. Socha Krista Vykupitele na vrchu Corcovado





3. Výlet starou tramvají do čtvrti Santa Tereza





4. Škola Dětí světla uprostřed favely





Může se hodit



* Názory na to, jak je v Riu draho, se liší podle toho, jestli se člověk nechá unášet na turistické vlně, nebo je dostatečně samostatný a vynalézavý. Pak nakupuje ve velkých supermarketech mimo centrum za ceny srovnatelné s českými.



* Používejte zásadně žluté taxíky a nezapomeňte vybídnout šoféra, aby zapnul taxametr. Výlety nekupujte přímo v recepci hotelu, lze je pořídit podstatně levněji.



* Na Corcovado ke Kristově soše se můžete dostat taxíkem za pevně stanovenou taxu za osobu, ale také stylovým vláčkem, na Homoli cukru vede lanovka. Na světě snad neexistuje jiné město, které by bylo tak efektní z ptačí perspektivy. Lety helikoptérou lze domluvit na čtyřicet minut, stačí i deset minut.



* Kdo vyšetří dva dny a má kuráž, může odletět k největším (a také nejnádhernějším) vodopádům světa Iguacu, které leží na hranicích Brazílie, Argentiny a Paraguaye. Hřmící voda je slyšet do dálky 20 kilometrů.