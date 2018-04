Krok za krokem Pražským hradem

Znáte Hradčany? Hloupá otázka Tak dobře. Víte tedy třeba, odkud vyhodili Slavatu a Martinice? Asi ne. Hrad jsme viděli milionkrát, kdysi na bankovce, při televizní přestávce, ve filmu. Není našinec, který by při pohledu na známou siluetu od první setiny sekundy nevěděl, oč se jedná. Skoro každý tam alespoň jednou v životě byl. I pro cizinu je to bezesporu nejznámější česká stavba Ale tím to mnohdy končí. Poznáme katedrálu (nelze ji přehlédnout), stráž a třeba tušíme, kde asi je prezidentská kancelář. Ale kde přesně ta kancelář je? Kde prezident přijímá návštěvy? Kde taková státní návštěva bydlí - tedy pokud bydlí na Hradě? Skoro všichni známe pověst o Daliborovi, který seděl v Daliborce. Ale která věž to je? (Ukazuje se, že spousta lidí si ji plete s jinou věží, Černou.) Spousta lidí si také myslí, že když prezidenti bydleli na Hradě, měli byt přímo v areálu. Omyl. A spousta lidí si myslí, že na druhém nádvoří se vedle velké kašny zachoval pranýř - je to ovšem jen další kašna Vůbec, co je vlastně ve všech těch obrovských budovách? Pojďme se tam podívat.Tato kašna poutá pozornost lidí, protože ti si o ní zhusta myslí, že je to pranýř. Je to ale opravdu kašna, její dno je v hloubce pětadvacet metrů a vodní sloupec činí asi deset metrů.Původně Německý sál získal své jméno podle španělských koní v konírně v přízemí. Nahoře byly obrazy Rudolfa II. Sál nyní slouží pra slavnostní státní akty (v době minulé tady ovšem soudruzi pořádali také některá zasedání ÚV KSČ), koncerty, zasedání, recepce, ale lze si jej i pronajmout.Třetí nádvoří je zajímavé tím, že po něm kráčíte ve skutečnosti dva metry nad skutečným nádvořím. Architekt Plečnik zvedl jeho úroveň kvůli vykopávkám, jež dosud pod dlážděním jsou. Pod vašima nohama může chodit vzpřímený člověk.Postavil ji Rudolf II., aby mu nepršelo na hlavu, když přecházel nádvořím mezi konírnou či obrazárnou do svých komnat. Zde v "kunstkomoře" ukládal své obrovské sbírky obrazů, soch, zbraní, zlatých nádob, porcelánu, drahokamů, mincí a přístrojů, ale i kuriozit, jako byla rukavice z lidské kůže nebo "zuby sirény". Vše uloupili raku 1648 Švédové.Odtud podnikal pan Brouček své cesty na křídlech pivní fantazie. Do této hospody chodíval jeho autor Svatopluk Čech, stejně jako další literáti, velmi rád proto, že se mu líbila dcera hostinského. Své hosty sem občas zavede i Václav Havel. Není to divné, hospoda v sídle králů a prezidenta? Prý ne, kdysi byla na Hradě až desítka hospod.Kromě TGM prezidenti nebydleli na Hradě, jak si spousta lidí myslí, ale vedle Hradu. V této budově bydleli jako první Benešovi (paní Hana chtěla něco tichého v klidném parku). Nějaký čas při rekonstrukci své střešovické vily zde přebýval i Václav Havel.Bývala lehčím vězením pro urozené. Vězni si tam mohli i objednávat jídlo. Drženi zde byli například čeští pánové popravení na Staroměstském náměstí či alchymista Rudolfa II. Edward Kelley.Areál Baziliky a kláštera svatého Jiří. V klášteře je sbírka starého českého umění.Co je to za domy?Tady se normálně bydlelo a zase bydlí. Žili zde lidé pracující u dvora, dvorní puškař, pekař, malíř atd. Dnes zde žijí zaměstnanci působící na Hradě.Notoricky známá. Ale už méně se ví, že v domě č.22 žil rok Franz Kafka, jinde zase chvíli bydlel Jaroslav Seifert. Žila zde také Matylda Průšová, která byla za první republiky pod jménem Madame de Thébes věhlasnou věštkyní. Za okupace však z ruky předpověděla německému důstojníkovi prohru třecí říše: historie jí dala za pravdu, ale předtím za to skončila na gestapu a tam zemřela při výslechu.Tak lady se od roku 1498 Dalibor z Kozojed, první vězeň, učil housti. Bylo to drsné vězení. Bude tam zřízena expozice útrpného práva a výstava o tom, jak se žilo vězňům.Pozor, to není Daliborka, jak si mnozí myslí. Své jméno dostala proto, že neměla okna, tudíž tam byla tma.Uvnitř je expozice z národních dějin do 19. století.Uvnitř je nyní Muzeum hraček. Pod ořechem na nádvoří byl popraven Dalibor (Není to samozřejmě tentýž strom. Vždy, když ořech zestárne, je na jeho místě vysazen nový.) Všimněte si penisu na soše Mládí, má zajímavé osudy, Prudérní schvalovací komise o něj sochu chlapce připravila, odhalení roku 1963 dopadlo trapně, a tak až rozhodnutí prezidenta Novotného chlapci 'implantovalo" to, co mu patří.A co tyto domy?Říká se jim Mockerovy domy, protože je místo zbořených renesančních domů postavil architekt Mocker kolem roku 1880. Trochu se sem nehodí, několikrát měly být zbourány, to jim už ale nehrozí. Pokud vám svým novogotickým stylem připomínají Karlštejn nebo chrám na Vyšehradě, není to náhoda: i tam rekonstruoval či stavěl Mocker.Areál, kde se dostávalo vzdělání a výchovy zchudlým šlechtickým dívkám. Vzhledem k velikosti bloku jich bylo zřejmě opravdu hodně. Celá desetiletí od raku 1918 patřil areál vnitru. Dnes je tam depozitář uměleckých děl, restaurátorské dílny, ateliéry hradních architektů, část má pra sebe ochranka.V raném středověku bylo zde centrum královského hradu. Byl zde i kamenný knížecí stolec, na který symbolicky usedali přemyslovští panovníci při korunovaci.Za těmito okny byla Česká kancelář, odkud byli vyhozeni místodržící Slavata a Martinic a jejich písař Fabricius. Osudové okno je hned za pravým rohem. Tak začalo české povstání, jím zase třicetiletá válka.Tady byla tzv. Říšská kancelář, kde byl přečten rozsudek smrti sedmadvaceti českým pánům. Stalo se tak o pouhé patro nad místností, kde byla provedena defenestrace.Znáte jej z televize, tady bývá například inaugurace prezidenta. Slavnostní sál, jenž prázdný a nenasvícený vypadá trochu jako vyklizená tělocvična. Kdysi se tady konaly korunovace, turnaje, ale také tady kupci měli své stánky.V podstatě celý tento blok se šedou střechou zabírá Kancelář prezidenta republiky. Kde přesně má prezident pracovnu, se z bezpečnostních důvodů neuvádí. Nápověda: třeba by to mohlo být spíše vlevo, tedy někde v označeném výseku.Tento sál znáte z televize: prezident tam vítá významné hosty, konají se tam slavnostní obědy a večeře.Když přijedou hosté hlavy státu, mohou bydlet v připraveném apartmá v těchto místech. Moc toho ale nevyužívají. Předposledními hosty zde byli ještě Charles a Diana v roce 1991, dva roky po nich pak velmistr Řádu maltézských rytířů.Napadlo vás, kudy vcházejí návštěvy po přivítání čestnou jednotkou na prvním nádvoří? Vejdou do Matyášovy brány, tam zatočí doprava a jdou po schodech nahoru. Ty schody si můžete prohlédnout skrz skleněné dveře i vy.