Krok za krokem podél Rýna

13:10 , aktualizováno 13:10

Projít se kolem celé řeky, to by by byla práce. Ani ten kousek z významného evropského veletoku, který máme na mysli, tedy horní tok mezi Bodamským jezerem a Schaffhausenem, by nebyl jednoduchou procházkou, kdyby se po řece nedalo svézt také parníkem. Právě na něm se příjemně poslouchají slova o tom, jaká řeka Rýn na svém horním toku vlastně je. Každý si ji trochu přivlastňuje.