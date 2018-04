Krok za krokem pláží Varadero

Která pláž je na světě nejkrásnější? Havajská Waikiki, riodejaneirská Copacabana nebo kubánská Varadero či jiná?Varadero, které jako dlouhý prst na severu Kuby ukazuje k Americe, svými osmnácti kilometry bělostného pobřeží zařezávajícího se do Atlantiku bezpochyby patří k plážím nejkrásnějším. Skalní romantikové možná namítnou, že V aradero je fabrika na turisty, vždyť je tady hotel vedle hotelu. Je jich tady kolem šedesáti a většinou se jejich španělští, kanadští, francouzští a jiní majitelé pyšní čtyřmi či pěti hvězdičkami. A stavějí se další. A však i ti největší odpůrci konzumní turistiky tady povětšinou zjihnou, když se brodí tím nejjemnějším bílým pískem anebo je nesou dlouhé a vláčné vlny oceánu. Romanticky naladit je může i sklenka daiquirí v ruce. Kdyby nebylo mostu spojujícího V aradero s pevninou, byl by to ostrov se vším všudy. Do určité míry V aradero jím je i po jiné než geografické stránce. »Je to ostrov kapitalismu uprostřed socialismu, s luxusními hotely, fast foody, půjčovnami aut, golfem či potápěním,« prohlásil jeden Američan o zóně, kde cizinec o oficiální měnu, kubánské peso, ani nezavadí. Vládne zde americký dolar. Ale to, co dělá z V aradera skutečné V aradero, jsou sami Kubánci, a to, co u nich oceňoval už »papá« Hemingway - jejich přívětivost, kultura,ale i třeba pověstný rum či vyhlášená samba.MALÉ MIAMI?Kdysi byl Internacional, vybudova ný v roce 1950 jako replika miamského Fontainebleau, jedním z mála hotelů na Varaderu, dnes se ztrácí v řadě jiných. Můžete si je vybrat podle cen: třeba týden v luxusním apartmá Meliá Las Américas vyjde stejně jako v Miami - na 1800 dolarů. P odstatně levnější ubytování i v soukromí však najdete v původní staré zástavbě, kde žije i zhruba 15 000 Kubánců. Z Havany (140 kilometrů) se sem dostanete autobusem (cca 30 dolarů za zpáteční lístek), případně můžete kombinovat vlak Havana - Matanzas, poté autobus.Čeká vás však i zaplacení »mýtného« na V ara dero - dva dolary.P ozor, V aradero je vůbec dost drahé, například pizza vás přijde na takových dvanáct dolarů.chutná určitě nejlépe na Kubě, a to Hemingway dobře věděl. Tady ostatně tento koktejl z ledové tříště, rumu, citronové šťávy, cukru a kapky maraschina vznikl. A cuba libre, svobodná Kuba, čili rum s colou, už co nevidět oslaví sté narozeniny.C uba libre prý K ubánci »vynalezli« v roce 1902, když získali nezávislost. Nebo dáte na pláži přednost nápojům presidente, mulata, ron collins či mojitu se snítkem hierby bueny, máty?legenda Varadera. Xanadu ve dvacátých letech bylo sídlem amerického chemického magnáta DuPonta. Příklad DuPonta přitáhl další bohaté Američany a rád sem jezdil i pověstný gangster z Chicaga Al Capone.Znudí-li pláž, dá se na V ara deru najít leccos jiného: zajímavé muze um, delfinárium, kde si s delfíny m ůžete zaplavat (za 25 dolarů), či se ponořit do podzemí jeskyně Ambrosio.Ukrývá 72 kreseb Indiánů, později jeskyně sloužila jako úkryt uprchlých otroků.kubánské ženy jsou krásné, nelže. Dokonce pro některé turisty Kubánky byly a jsou hlavním tahákem pro návštěvu ostrova, kde nelehká ekonomická situace nutí některé mladé ženy obstarat si »druhé zaměstnání«. Na to jsou Kubánci velmi citliví a odmítají tvrzení, že by se Kuba vracela do dob, kdy byla veřejným domem Karibiku.