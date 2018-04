Krok za krokem Národním muzeem v Aténách

Národní archeologické muzeum najdete v ulici Patission - nedaleko od centra. Tato ulice kříží těsně nad náměstím Omonia dvě nejznámější aténské tepny - třídy Stadiu a Venizelu. Budova muzea je snadno poznatelná - stojí obklopena zelení a před ní je volný prostor s parkovou úpravou. Vlevo pak láká velká venkovní kavárna Museion. Vstupné do muzea je ekvivalentem přibližně patnácti německých marek.

Každý průvodce vám řekne onu klasickou a varovnou větu: Bohatství sbírek můžete poznat alespoň přibližně až po řadě návštěv. To není příliš povzbudivé, máte-li na návštěvu celého města jen pár dnů. Jistou metodou je posadit se do zmíněné kavárny a podrobně si pročíst průvodce. Moudřejší možná nebudete, ale přinejmenším pochopíte dvě základní pravidla. Za prvé: Sbírky nejsou upořádány chronologicky, ale podle míst nálezů či tématiky. Za druhé: nikdo vás nebude vodit za ruku. Sami musíte přijít na to, co a kde pro vás stojí za vidění. Tudíž i v tomto muzeu platí stará vojenská pravda: Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.