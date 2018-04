Krok za krokem náměstím svatého Marka

BAZILIKA SAN MARCO

Třpytivý orientální skvost s pěti cibulovitými kopulemi okouzluje tajemností a směsí různých vlivů. Zrak přechází ze zářivých zlatých mozaik z mramoru, porfyru a skla s pestrými vzory, které zdobí více než 4000 metrů čtverečních ­ kupole, podlahy i stěny baziliky. Baziliku si nelze prohlédnout za jednu návštěvu. DÓŽECÍ PALÁC

je triumfem gotické architektury. Býval sídlem vlády a domovem dóžete. Již několik století okouzluje růžovým veronským mramorem a "krajkovými" arkádami z istrijského zlata. GONDOLIÉŘI

Jejich tradičním oděvem je slamák a pruhované tričko a rodí se prý s plovací blá- nou mezi prsty. Povolání, které se dědí z otce na syna, vyžaduje znalost zdejších kanálů. První zmínka o gondolách je z roku 1094. Tehdy zajišťovaly dopravu zboží z trhů do paláců. Dnes jsou spíše drahou atrakcí. (Dříve než nastoupíte, domluvte se na ceně.) Místní je využívají jenom ve svatební den.



KARNEVALOVÉ MASKY

Mají hluboké kořeny v historii města. Například zobákovitá maska chránila středověkého doktora před morem. Tradiční slavností masek je benátský karneval, jehož vznik se datuje do jedenáctého století. Kdysi se během něj utrácelo v kasinu, dnes v buticích.



KAMPANILA

Dnešní věž stojí na místě té původní, která se zřítila v roce 1902. Věž vysokou 98,5 metru zakončuje zlatá korouhev. Nahoru se dostanete výtahem. Stejně jako před bazilikou svatého Marka, i zde si musíte vystát frontu. Odměnou bude úchvatný pohled na město. Každý z pěti zvonů měl za benátské republiky svou roli. Jeden oznamoval začátek a konec pracovního dne, další zvonil pravé poledne, jiný ohlašoval popravu, svolával senátory a uváděl zasedání Velké rady.



NÁBŘEŽNÍ PROMENÁDA

Tady začíná první setkání s Benátkami. Právě sem, na nábřežní promenádu, směřují davy turistů z celého světa a nechají se unášet kouzlem historické perly Jadranu. BENÁTŠTÍ HOLUBI

Nepřehlédnutelná součást náměstí Svatého Marka a po památkách oblíbená kulisa pro turistické foto do rodinného alba. Holubi, které zejména ti nejmenší rádi krmí, si často o své dobrůtky řeknou sami a poslušně se stavějí do řady.