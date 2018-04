Krok za krokem: nábřeží Seiny SOCHA SVOBODY

Město se dělí na jih a sever. Hraniční linií dvou odlišných světů je přitom právě vlnící se stuha nejslavnější francouzské řeky. Sever, to je čtvrť Opéra, luxusní obchody na Champs Élysées i vzpomínka na židovské krámky čtvrti Marais. Jihu vévodí Eiffelovka i mrakodrap na Montparnasse, Latinská čtvrť nabízí příjemné posezení, stejně jako půvabné zahrady v okolí. Seina diktuje Paříži skoro vše: od ní se odvíjejí čísla domů, měří se vzdálenosti, formuje zvyky lidí i plány urbanistů. Řeka nadepsala i nejznámější označení Paříže: »Kráska nad Seinou«. Jiná místa často odvracejí tvář od svého nábřeží směrem k rušným centrům. Pařížané však na svou řeku nezapomínají. Je zcela jiná než ostatní, říkají o ní Francouzi. Malá procházka po jejích březích nám lehce vystaví to nejzajímavější, co francouzská metropole nabízí. Nejcennější památky: Právě kolem břehů Seiny se soustředilo nejstarší osídlení města. Nebýt Seiny, Paříž by nikdy nevznikla. Byla to řeka, která zaujala kdysi keltský kmen Parisiů natolik, že zde zakotvili natrvalo. Nejprestižnější obchody: Carré Rive Gauche je místem především pro zanícené milovníky starožitností. Není třeba milionů franků na zlaté hodinky. Jsou zde i levnější grafické listy, postříbřené tabatěrky či cenné mince. V e čtvrti Opéra nalezneme asi nejproslulejší obchod na světě, Galeries Lafayete. Nejznámější galerie: Na břehu řeky najdeme někdejší železniční nádraží, dnešní svatostánek umění, Musée d'Orsay. To nabízí prestižní kolekci impresionistů. Umění je ale zasvěcen i druhý břeh řeky: Louvre s moderní pyramidou čínského architekta Peie se zdá povědomý snad i těm lidem, kteří do Paříže nikdy ani nenakoukli. Také nejpříjemnější parky, nejšílenější žongléry a artisty, nejšarmantější ženy a nejpřívětivější kavárny.LES BOUQUINISTES (BUKINISTÉ) Stánky antikvářů najdeme po obou březích řeky.Nabízejí takřka vše, co kdy bylo vydáno. Grafické listy, poslední paperbacky, kuchařky, historické plechové cedule, pohlednice, barevné magazíny i reprodukce vážených umělců ceny jsou nevyzpytatelné.VÝLET LODÍ Z paluby člunu se odhalí efektní výhledy za celou popisovanou trasu. Opravdový zážitek je to v noci, kdy silné reflektory osvětlují historické budovy.Přístaviště parníků je třeba poblíž Pont Neuf.NOTRE-DAME Málokterá budova je tak úzce spjata s dějinami P aříže jako Notre-Dame, která se majestátně vypíná na Ile de la Cité. Klenot gotické architektury ohromí elegantním opěrným systémem, který odlehčuje masivní proporce 130 metrů dlouhé stavby.EIFFELOVKA V tuto roční dobu se její útlá špička schovává v mracích. Básník Paul V erlain ji objížděl dlouhým obloukem, aby jej neznechucoval pohled na tehdy moderní výstřelek architektury.Přišly jiné stavby a Pařížané si zvykli.ILE DE LA CITÉ Zvolněme na chvíli, tudy kráčela historie.Středověký ráz ostrova sice zničila velkolepá přestavba v devatenáctém století, přesto místo dýchá dávnými časy.Architektonickým skvostem je především Sainte-Chapelle.Nejcennější jsou pestrobarevné vitráže. Proslulá plastika na Pont de Grenelle byla darována městu v roce 1885. Je obrácena na západ, směrem k původní soše v New Yorku.MUSÉE D'ORSAY Někdejší konečná železniční stanice v srdci Paříže hostí ve svých zdech díla nejznámějších impresionistů. V 70. letech se podařilo budovu zachránit před plánovanou demolicí. Následná rekonstrukce probíhala velmi citlivým způsobem, naprostá většina dobových detailů zůstala zachována.