Krok za krokem londýnskou Národní galerií

Posadí se před obraz a jejich učitel se jich vyptává: Z jakého materiálu má dáma na obraze šaty? Z jakého pán?" Identifikace saténu a hedvábí jim má pomoci k pochopení výrazu malířská iluze". Do budovy Národní galerie přicházejí také malíři, kteří zde kopírují obrazy slavných umělců. Pokud tady chcete pracovat, musíte galerii požádat o povolení. Není však žádný důvod, proč byste je neměla dostat," radí britská malířka ve východním křídle budovy.

Umělci zde mají co napodobovat: v galerii je 2200 obrazů. Nejstarší z nich byl namalován v roce 1250, nejmladší na začátku minulého století. Obrazy patří veřejnosti, a ta proto nemusí platit vstupné." Tuto větu si můžete přečíst na letáku galerie. Mistrovské kousky Národní galerie, která byla založena v roce 1824, kdy král Jiří IV. přiměl vládu, aby nakoupila od bankéře Johna Juliuse Angersteina 38 významných děl, si návštěvníci mohou prohlédnout ve čtyřech křídlech galerie. Ty jsou rozděleny podle jednotlivých období. V prostorách najdete takové velikány, jakými byli Botticelli, Rubens, Rembrandt, Picasso, Jan van Eyck, El Greco či Augusto Renoir.



MŮŽE SE HODIT



Jak se tam dostat: Do Londýna létá třikrát denně společnost British Airways.



Kdy je otevřeno: Národní galerie je otevřena denně od 10 do 18 hodin. Ve středu se její brány uzavírají až v 21 hodin.



Západní křídlo: malby pocházejí z období od 1510 do 1600



V Západním křídle jsou vystaveny díla vrcholné renesance. Stěny této části Národní galerie připomínají honosné paláce, kam tyto malby původně směřovaly. V sálech převládají portréty, které se snaží poodhalit charakter a život portrétovaného. Obrazy také znázorňují křesťanské nebo pohanské náměty. Pokud se vydáte do této části galerie, uvidíte Holbeinova, Michelangelova, Tizianova či Raffaelova plátna.



Východní křídlo: malby pocházejí z období od 1700 do 1900



To nejlepší z anglického malířství a impresionismu. Tak lze pojmenovat toto křídlo. Ve východní části budovy se nacházejí také malby z počátku 20. století. Mezi vystavovanými autory najdete Turnerův obraz Loď Téméraire, Delacroixe. Pět sálů skrývají také poklady impresionismu: Renoirovy Slunečníky, Monetova Temže pod Westminsterem či van Goghovy Slunečnice.



Sainsburské křídlo: malby od roku 1250 do 1500



Většinu maleb v tomto nejnovějším postmoderním křídle budovy inspirovalo křesťanství. Náměty obrazů se také často vracejí k starověké mytologii. Umělci v této době malovali na dřevěné panely. V tomto křídle najdete dílo Leonarda da Vinciho, Giotta, Botticelliho či Dürera.



Severní křídlo: malby pocházejí z období od 1600 do 1700



V této části budovy se nachází skvělá sbírka holandských autorů ze 17. a 18. století. Na obrazech se často objevují řeky, městská zákoutí, ale i vesnické scenérie. Sál číslo 27 představuje Rembrandtovy obrazy, mezi nimi jsou i jeho autoportréty. Nechybějí ani Rubens, van Dyck.