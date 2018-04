Krok za krokem Kapským Městem

I když zdaleka nepatří mezi největší města světa, jisté nej mu přece jen náleží: je totiž jedno z nejkrásnějších. Není to ani tak kvůli architektuře. Radnici, m uzea či budovu parlamentu mají jinde pravděpodobně hezčí. A však místo, kde se Kapské Město nachází, je strhující.Právě kvůli výborné poloze zde před několika staletími vznikla první osada, která měla zásobovat mořeplavce mířící kolem jihu Afriky do Indie s čerstvými potravinami. T aké proto nese označení Matka měst, jak Kapskému Městu Jihoafričané láskyplně říkají. Nezapomenutelné panorama Stolové hory, po jejímž okraji se válí chumáče mraků ze strany jedné, zelené nábřeží dotýkající se věčně neklidného Atlantiku na straně druhé. Na jednom z úbočí Stolové hory jedna z nejznámějších botanických zahrad světa chlubící se neuvěřitelnou rozmanitostí místní květeny. Úchvatná panoramatická cesta vedoucí podél pobřeží a končící u zřejmě nejproslulejšího mysu světa, Mysu Dobré naděje. Každý návštěvník chce na něm stanout. Co na tom, že skutečně nejjižnější bod Afriky je o několik desítek kilometrů dále na jihovýchod. A však právě ono magické slovo »naděje« dává Kapskému Městu s jeho mysem neopakovatelné kouzlo.MALÉ HOLANDSKO Na památky připomínající původní holandské osadníky narazí návštěvník Kapska na každém kroku. A nemusí to být jen větrný mlýn. V okolí města jsou roztroušeny světoznámé vinice se staroholandskou architekturou.MĚSTO ZÁBAVY V Kapském Městě se odjakživa mísily nejrůznější kultury a vlivy, takže kolorit místního života je opravdu pestrý.Člověk zde potkává lidi nejrůznějších barev pleti a vyznání. Svědčí o tom i nepřeberné množství festivalů, které se ve městě konají. K nim se váží i všemožné výstavy, veletrhy či sportovní akce, jako je například právě nadcházející maratón »mezi dvěma oceány«.MĚSTO SVĚTEL Panorama Stolové hory je fascinující i v noci, kdy na obří hmotu dopadá odlesk ze světlem zalitého města, kde se k životu probouzí jeho největší atrakce: zrekonstruovaný starý přístav.Až se rozední, mohou návštěvníci vyjet na Stolovu horu lanovkou (spodní snímek). Ti zdatnější pak mohou nahoru vyrazit pěšky.