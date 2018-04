Krok za krokem Jeseníky

Lidé dávají přednost levnějšímu a níže položenému Karlovu a sjezdovkám v Ramzové a na Červenohorském sedle. Kromě sněhové nadílky je k tomu přiměly i spory kolem spuštění vleků na Ovčárně. "Kužvart by si tady měl stoupnout dole k vleku a dávat kotvy. Přes léto by si tady mohl sázet ty svoje skalničky," rozčiluje se vojenský lékař lyžující na Petrových kamenech. Reaguje tak na rozhodnutí ministra životního prostředí Miloše Kužvarta, který nechal uzavřít jeden vlek a zkrátit dva další v horní části.

Důvodem je především rezervace s charakteristickou květenou alpských polí. V okolí Pradědu rostou i mechy, lišejníky a jiné vzácné rostliny. Ačkoliv obsluha vleků tvrdí, že na Ovčárně klesla návštěvnost ve srovnání s loňskou sezonou na patnáct procent, stojí se zde začátkem ledna i během pracovních dnů asi desetiminutové fronty.

Na své si v Jeseníkách přijdou i milovníci běžecké stopy. Mezi nejoblíbenější tratě patří Transjesenická magistrála vedoucí zRamzovského sedla přes Červenohorské sedlo a Ovčárnu na Skřítek. Těchto 38 kilometrů nabízí za pěkného počasí daleké výhledy a členitý terén. Další oblíbená trať vede zČervenohorského sedla na obě strany Hrubého Jeseníku: směrem na Šerák nebo na Švýcárnu a na Praděd. Pokud je příznivé počasí, lze zPradědu vidět Krkonoše, Polsko i Vysoké Tatry.



Vrbno pod Pradědem, Karlova Studánka a okolí



V této oblasti jsou méně náročné lyžařské svahy. V Karlově Studánce dosahují délky 300 metrů, v Ludvíkově 700 metrů, u Andělské hory se svezete na vleku o délce 600 a 700 metrů. Ceny jsou nízké, v průměru se pohybují kolem deseti korun za jízdu.



Praděd, Petrovy kameny



Praděd je se svou výškou 1492 metrů nad mořem nejvyšší horou Moravy a zároveň nejvýše položeným lyžařským střediskem v České republice. Praděd nabízí sjezdové tratě jak pro začátečníky, tak pro dobré lyžaře a může se pochlubit nejlepšími sněhovými podmínkami v České republice. Dominantou Moravy se stala televizní věž s vysílačem vysoká 145 metrů. Celodenní permanentka na Pradědu stojí od 160 do 360 korun (permanentky nejsou přenosné). K tomu je nutné připočítat parkovné pod Pradědem (100 Kč) a autobus, který v hodinových intervalech jezdí nahoru ke sjezdovkám (s lyžemi 18 Kč).



Karlov, Malá Morávka



Toto největší lyžařské středisko v Jeseníkách se může pochlubit třinácti vleky, které uspokojí jak začátečníky, tak náročné lyžaře. Vleky měří od 300 do 800 metrů. Karlov je oblíbeným střediskem zejména pro rodiny s dětmi. Ceny se pohybují od 60 do 115 korun za deset jízd. V Karlově se nabízí noční lyžování.



Ramzová, Petříkov, Ostružná



Sedačková lanovka Ramzová - Čerňava - Šerák zpřístupňuje nejdelší sjezdovku Jeseníků. Lyžaři a snowboardisté mohou vystoupat až do nadmořské výšky 1350 metrů nad mořem a sjíždět osm kilometrů pravidelně upravovaných sjezdovek, které jsou vhodné jak pro začínající, tak pro pokročilé lyžaře. Za celodenní jízdenku zaplatíte 380 korun. Dva kilometry od Ramzovského sedla leží obec Petříkov. Díky nadmořské výšce (740-950 m n. m.) se zde lyžuje na čtyřech středně obtížných sjezdovkách od poloviny prosince do konce března. Celodenní jízdenka stojí 300 korun.



Červenohorské sedlo



Jedno z nejvýznamnějších lyžařských středisek Hrubého Jeseníku se nachází v nadmořské výšce 1013 metrů nad mořem. Na severních svazích lze lyžovat na čtyřech sjezdovkách všech stupňů obtížnosti. Začátečníkům jsou na opačných svazích k dispozici cvičné louky s vleky, kde funguje i noční lyžování. Celodenní jízdenka stojí 330 korun.