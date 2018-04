Krok za krokem Hrusicemi

Až se dostanete na hrusickou náves, pozorně se rozhlédněte. I když sem přijedete na návštěvu poprvé, nebudete se moci zbavit pocitu, že to tu důvěrně znáte. A nebude to přitom náhoda. Vždyť o mnoha hrusických místech jste čítali jako děti v Ladových pohádkových knížkách. Hospoda "U Sejků" není sice žádný výkvět luxusu, ale přesto patří díky Ladovi k nejznámějším v republice. A hned vedle hrusický kostel. Kdo by ho nepoznal? Vždyť Lada ho na svých malbách ztvárnil snad ze všech stran.

Vydáte-li se z návsi dolů k hrusickému rybníčku, zcela jistě narazíte na další místní zajímavosti. Rodný domek Lady už sice nenajdete, ale na jeho místě stojí jiný i s pamětní deskou, která hrusického rodáka připomíná. Ať půjdete kamkoli, všude vás budou čekat místa, o nichž jste kdysi četli. Krajina kolem obce směrem k polesí Hlavačov - tady prováděla svoje kousky chytrá kmotra liška. Patří sem ale i oblíbení Ladovi vodníci - hastrmani. A víte, že v okolí Hrusic, směrem na Šmejkalku, měli své strašidelné hájemství i Mulisák s Bubáčkem? Je toho mnoho, na co můžete narazit, vydáte-li se malou posázavskou vískou krok za krokem. Stačí na chvíli se ztišit a dívat se kolem sebe alespoň trochu dětskýma očima.





* Hrusická náves, kde je nejlepší začít prohlídku vesnice, je jako malovaně. Nechybí kostel (1) známý z mnoha Ladových obrázků, ani hospoda, v tomto případě proslulá hospoda "U Sejků" (2).



* Na konci vesnice směrem k dálnici stojí dům čp. 115 (3) - je to bývalé letní sídlo Josefa Lady a dnes je v něm umístěn Ladův památník. Návštěvníci se v něm seznámí s dílem slavného českého malíře, ale například i s předmětu každodenního použití, které mu patřily.



* Ladův rodný domek dnes už nestojí, ale na jeho místě vyrostl kdysi nový se stejným číslem: čp. 15 (4). Je na něm umístěna i pamětmi deska, která slavného hrusického rodáka připomíná. Významný je i dům čp. 111 (5), v jehož podkroví měl Lada první hrusickou pracovnu a kde se zrodila postavička mluvícího kocourka Mikeše.



* Všimněte si nenápadného domku čp. 64 (6) poblíž dálnice tady podle všeho žilo prasátko Pašík.



* Při cestě z hrusické návsi dolů směrem k rybníčku narazí návštěvník i na stavení čp. 17 (7). Dnes je to úhledný domeček, ale kdysi to bývala obecní pastouška, zde žil strýček Malinovský s kozlem Bobešem.



* Tip na výlet: jen přes kopec směrem k Senohrabům se lze dostat i k zřícenině hradu Zlenice. To je ta slavná zřícenina, která se objevuje na mnoha Ledových obrazech v pozadí.



* Ladovu bustu (8) najdete přímo na malé louce před obecním úřadem.