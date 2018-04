Krok za krokem Heidelbergem

Strategická poloha Heidelbergu napomáhá tomu, že obou druhů nápojů je zde nepřeberně a v té nejlepší kvalitě. Podobně je tomu s kuchyní, která v sobě obsahuje jak francouzskou rafinovanost, tak středoevropskou vydatnost. Pro nás Čechy je významné, že jedna z neslavnějších, byt krátkých kapitol dějin města zaznamenává, že v roce 1619 místní vévoda Friedrich Falcký byl zvolen českým králem. Této volbě napomohlo i to, že v těch letech byla stále Falc v čele německého protestantismu, takzvaný Heidelberský katechismus byl po dlouhá léta základní učební knihou protestantů. Císařští se mu po prohrané bitvě na Bílé hoře odvděčili, když o tři roky později vyplenili Heidelberský zámek. Těch heidelberských zářezů v dějinách je však víc - v roce 1815 zde byla uzavřena mezi ruským, pruským a rakouským panovníkem protinapoleonská Svatá aliance, která ovlivnila běh evropských dějin na dalších sto let. A aby toho nebylo málo, přímo ve městě se v roce 1903 našly pozůstatky Heidelberského člověka, nejstaršího předchůdce člověka, který byl na evropském kontinentu objeven. A až budete mít dost památek, jídla, pití, malých galerií i davů turistů, kterých tu je v sezóně opravdu až příliš, utečte do kopců nad město, kde můžete v tichu lesních stezek, třeba přímo na proslavené Stezce filozofů rozjímat, proč právě toto místo je už po staletí myšlenkovým centrem Německa, a jaké ze to Německo vlastně je.





* Bývalá studentská věznice, turisticky nejnavštěvovanější místo celé univerzity. Univerzita měla své vlastní zákony, studenti podléhali pouze univerzitnímu právu studenti mohli být za přestupky proti univerzitnímu právu uvězněni až na čtyři týdny.



* Procházka městem: začít je třeba univerzitou, která je obklopena uličkami plnými antikvariátů, blešáků, uměleckých kaváren a barů. Po delší, či kratší chvíli, to podle množství zastávek, se ocitneme na Tržišti, kde se kolem kostela Heiligkeitskirche nachází nejstarší centrum města. Přejdeme Rybí trh a dostaneme se ke Starému mostu. Projdeme se po něm tam a zpět a vrátíme se na Hlavní ulici, kde bude nejlepší v některé z nepřeberných hospůdek nabrat sílu na výstup na zámek či na procházku po Stezce filozofů.



* Lékárnické muzeum, největší v Německu, je dalším důvodem, proč se trmácet do strmého vršku k hradu. Podívat se tu můžete nejen na starodávné recepty různých lektvarů, dozvědět se, které všechny rostliny jsou léčivé, ale i pocítit atmosféru minulých časů.



* Brána na Starý most, jenž se velice podobá Karlovu mostu v Praze. Mostem se dostanete na druhý břeh, který je sice jen předměstím, ale kde (i když od mostu poněkud daleko) začíná světoznámá Stezka filozofů, jež vás provede po nejkrásnějších partiích okolních konců.



* Fridrich V., u nás známý spíše jako Fridrich Falcký, který byl českými stavy zvolen za českého krále. Na návrat na trůn pomýšlel ještě dlouho po porážce v bitvě na Bílé hoře, jak je vidět z obrazu z roku 1634, tedy více než deset let poté, co musel z Čech uprchnout.



* Ve Falci roste skvělé víno, i proto sklepení zámku ukrývají několik starobylých obřích sudů, údajně největších na světě. Jejich králem je sud Karl Theodoros, do jehož útrob se vejde celých dvě stě dvacet tisíc litrů vína.



* Heidelberský zámek je napůl zříceninou, byť zříceninou skvěle udržovanou. Je to nejen romantická stavba, ale i ukázka vrcholné, především renesanční architektury, která dává tušit, jak mocní a bohatí falčtí vévodové byli.



* Budova Staré univerzity komplex univerzity architektonickým skvostem, který přitom stále slouží svému účelu. Pro Heidelberg je pověst města učenců tím největším turistickým tahákem.

