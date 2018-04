Krok za krokem Aussois

Jako první si určitě vezměte:

Sjezdařské boty



Parametry sjezdovek mohou uspokojit začátečníky i ty nejnáročnější sjezdaře. Vleky vás zanesou z výšky 1500 metrů až do výšky 2750 metrů nad mořem. I z nejvyššího bodu lze sjet jak po nenáročné sjezdovce, tak obtížným strmým terénem v neupraveném sněhu.



Běžkařské boty



Ideální běžkařské túry na vás čekají, pokud se vydáte z Aussois směrem k Sardieres. Kousek za Aussois narazíte na parkoviště, na němž jsou na velké tabuli vyobrazeny všechny trasy, které lze zvládnout. Ta nejhezčí vás zavede přímo k jednomu ze skalních symbolů Aussois: k Monolithe.



Pohorky



Dobrý tip je vydat se z Aussois směrem do údolí, k řece Arc. Čeká na vás komplex pevností, vystavených v první polovině 19. století na ochranu hranice s Itálií. U poslední pevnosti přímo nad řekou je východisko k nádherným cestám jištěným fixními lany - ferratám. Stačí si jen přivézt vybavení na ferraty (půjčují ho i v Aussois, například v obchodu Sport 2000). Kromě těžkých ferrat je tu i jedna dětská: ta je vybudována přímo na zdech pevnosti. Za zkoušku však stojí i ferrata, která je jinde: zhruba v půlce již zmiňované trasy k Monolithe je nalevo pár metrů od cesty odbočka k nenápadnému masivu skal, kde čeká skutečná vychytávka: část cesty lze absolvovat pouze po větvích stromů. Je tu i přechod mezi skalami po natažených lanech. Lezecké boty



Teď to vypadá jako tip jen pro skutečné lezce, ale není tomu tak. Přímo v centru Aussois je kryté boulderové centrum neboli umělé horolezecké stěny, pod nimiž leží molitanové matrace stavěné na to, aby se tu neublížilo ani mouše (i když muší schopnosti jsou tu jinak velmi žádány). Obuví nemusí být jen lezečky, stačí i obyčejné kecky. Klíč od centra lze vypůjčit zdarma v Maison d' Aussois.



Skelety



Skelety neboli boty, ve kterých se dá lézt v ledu, případně podnikat náročné túry ve skalách, se tu rovněž neztratí. Paradoxní je, že při hledání ledů to táhne spíš vysoko do hor, zatímco ty nejlepší ledy v oblasti jsou úplně jinde: totiž v kaňonu řeky Arc. Z východiska ferratových tras lze zahlédnout ty nejlepší. Ty, kteří mají v sobě horolezeckou krev, nejvíce láká vystoupat na nejvyšší vrchol v okolí Aussois - Dent Parachee (3697 m).



Bačkory



Samozřejmě, bačkory by ve výbavě na žádný zájezd do hor rozhodně chybět neměly. Jenže když postupně nasoukáte do svých zavazadel všechny boty doporučené dříve, zjistíte, že bačkory se vám už prostě nikam nevejdou...



Cesty až nahoru



Skialpinisté a horolezci míří až k vrcholkům hor, které tvoří panoráma Aussois. Jejich cílem je především vrchol La Dent Parachee (3697 m), případně ledovec, který začíná za vrcholovým hřebenem. Základnami pro výstupy jsou zejména Refuge de la Dent Pa- rachee a Refuge de le Fournache, k nimž vede cesta od vrcholové stanice lanovek či ze sjezdovky Fournache.



... a dolů do údolí



Milovníci památek najdou směrem k řece řetěz několika pevností. U poslední z nich přímo nad řekou je nástupiště zabezpečených cest po skalách - tzv. ferrat. Název té nejdelší je Pont du Diablo - Ďáblův most, což vcelku napovídá, jaké peklo občas člověk vidí pod sebou. Horolezci vyhledávající lezení v ledu najdou v údolí řeky skvělé ledařské terény (pokud tedy zrovna netají).



Lyžování pod štíty hor



K dispozici je tu 11 lyžařských sjezdovek, z toho pět sedačkových. Celkem je tu 21 sjezdovek o celkové délce 50 kilometrů - 10 zelených, 3 modré, 6 červených, 2 černé. V okolí je i 30 kilometrů upravených běžeckých tratí.



MŮŽE SE HODIT



Jak se tam dostat: Aussois je 7 kilometrů od Modane a silničního tunelu Fréjus, spojujícího Francii s Itálií na dálnici A43.



Informace o cenách ubytování a skipasů jsou na internetu: www.aussois.com, www.skiinfo.fr a přímo na místě: Maison d'Aussois (přímo u nástupní stanice lanovek)