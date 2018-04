Krkonošský skipas zatím v nedohlednu

Jediný skipas na většinu dopravních zařízení ve středisku si mohou lyžaři zakoupit pouze ve Špindlerově Mlýně, v Peci pod Sněžkou, v Rokytnici nad Jizerou, v Harrachově a od letošní sezony i v Janských Lázních. Dalším problémem je chybějící systém lanovek propojujících jednotlivá střediska. "Například z Pece pod Sněžkou do Špindlerova Mlýna se dostanou lyžaři pouze po silnici. Proto zůstává otázkou, jestli by za této situace měli o jednotný skipas pro celé Krkonoše vůbec zájem," konstatoval Moudrý. "V evropských lyžařských střediscích trvalo zavedení jednotných jízdenek třeba i dvacet let," řekl Moudrý. "V rozdílných odbavovacích systémech bych zásadní problém neviděl. Majitelé našich sezonních permanentek také mohou bez problémů lyžovat v několika rakouských střediscích, která jsou vybavena jinými turnikety než náš areál," sdělil ředitel Ski Areálu ve Špindlerově Mlýně Miloslav Kebrle. Připustil však, že sjednocení sezonních permanentek je mnohem méně technicky náročné než plošná platnost denních jízdenek.