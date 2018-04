Krkonošské sjezdové tratě zasáhla obleva

Krkonoše - ilustrační foto

"Vůbec nejhorší byl ovšem teplý vítr, ten působí na kopcích jako fén. Paradoxně tak zbyl spíše technický sníh ve spodních částech sjezdovek, nahoře je to horší. Tam, kde by sníh normálně měl být, není skoro žádný," popsal Goč. Tento týden by měl ale přinést změnu k lepšímu. "Podle předpovědi počasí by mělo mrznout, přijdou také nějaké fronty se sněžením. Budeme moci znovu stříkat umělý sníh. Vleky se nezastaví," dodal Goč. V sousední Rokytnici už o víkendu nejezdila lanovka na Lysou horu. "Jinak jsme měli všechny vleky v provozu. Lyžařů tu ale mnoho nebylo," konstatoval šéf rokytnických lyžařských areálů Slavomil Braun. "Tento týden budou jezdit kromě lanovky všechny vleky v areálu na Lysé hoře, vleky ve Studenově budeme možná muset zastavit." Jak doplnil Jaroslav Edlman z harrachovské stanice horské služby, byly v neděli ještě celkem slušné podmínky pro běžkaře. "V sobotu jsme cesty na hřebeny nedoporučovali, protože byla mlha a foukal silný vítr. V neděli to bylo lepší, stopy byly upravené," řekl záchranář. Horší kvalita sněhu na sjezdovkách podle něj neovlivnila počet úrazů. "Dva vážnější případy za den. To je úplně normální," podotknul Edlman. V Jizerských horách ani obleva, kdy sníh bral zasvé, neodradila sjezdaře a běžkaře od víkendové návštěvy hor. "Kromě Ještědu fungovaly lyžařské vleky ve všech horských střediscích," řekl člen Horské služby v Jizerských horách Pavel Hořejší. "Na sjezdovkách bylo okolo deseti, patnácti centimetrů sněhu. V teplém počasí však rychle tál." V sobotu se rtuť teploměru vyšplhala k šesti stupňům Celsia, včera ke dvěma stupňům. Ani běžecké tratě nebyly zdaleka ideální. Organizátoři závodu Jizerská padesátka, který se má jet v neděli 14. ledna, Jizerskou magistrálu sice jednou projeli, a to až k chatové osadě Jizerka. "Víckrát však se strojem na trať nevyrazili, sníh by pak rychle zmizel," dodal Hořejší. "A v tuto chvíli je nutné šetřit ho kvůli nadcházející Jizerské padesátce. Vždyť na závod se přihlásili i závodníci z Japonska, Austrálie nebo Ameriky." Lidé, kteří přijeli o víkendu do Jizerských hor na běžky, si většinu stop vyšlápli sami ve sněhu hlubokém patnáct až dvacet centimetrů sněhu. "Jeho kvalita je však hodně špatná," zhodnotil Hořejší. Jak dodal, do hor zatím nepřijelo tolik lyžařů, aby vznikaly dopravní zácpy nebo kolize. "Všechna auta se na parko viště v pohodě vešla," dodal člen Horské služby.