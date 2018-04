Krkonošské ledy letos horolezce nepotěšily

9:48 , aktualizováno 9:48

Mekka českého ledového horolezectví – krkonošský Labský důl, v této sezóně horolezcům příliš radosti nedělá. Ne že by tu ledopády nevyrostly, ale nejsou tak mohutné jako minulé roky. Paradoxně za to mohou dlouhotrvající kruté mrazy. Za teplejší zimy, než je ta letošní, totiž přes den skapávají po zmrzlých ledových sloupech a závěsech kapky vody a ve stínu nebo večer se mění na další vrstvy ledu. Letošní mráz to dovolí jen na několika místech, kam ústí rašeliništní potůčky, které zamrzají jen málokdy.